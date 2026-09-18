به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهیدبراتعلی دوست محمدی سرباز ژاندارمری بود که سال ۶۲ درجریان درگیری با گروه‌های ضدانقلاب در سردشت ودرسن ۲۱ سالگی به شهادت رسید وبرادرش سبزعلی هم به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت که سال ۶۳ درجزیره مجنون درحالی که ۱۸ سال سن داشت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکرحاجیه خانم زهراخاتون شفیعی امروز بعدازظهردر بویین میاندشت تشییع ودرجوارفرزندان شهیدش در گلزار شهدای محله بویین به خاک سپرده می‌شود.