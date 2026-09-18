به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر حاجیه فاطمه ایزدی، مادر شهید حمیدرضا ایزدی با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مردم و مسئولان خوروبیابانک تشییع و جوار گلزار شهدای شهر خور خاکسپاری شد.

حاجیه فاطمه ایزدی در ۸۷ سالگی پس از سال‌ها فراق، به فرزند شهیدش پیوست.

شهید حمیدرضا ایزدی سال ۱۳۶۵، در ۱۹ سالگی، عملیات کربلای ۳ خلیج فارس به شهادت رسید.

خوروبیابانک ۱۲۱ شهید دوران دفاع مقدس تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است.