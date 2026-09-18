هشتمین جشنواره ملی سیر و موسیر در سولان همدان

هشتمین جشنواره ملی سیر و موسیر با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، محصولات بومی و توانمندی تولیدکنندگان منطقه، در روستای سولان شهرستان همدان برگزار شد.

عکاس : ماجده شیردل