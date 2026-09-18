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هشتمین جشنواره ملی سیر و موسیر در سولان همدان

هشتمین جشنواره ملی سیر و موسیر با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، محصولات بومی و توانمندی تولیدکنندگان منطقه، در روستای سولان شهرستان همدان برگزار شد.
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ - ۰۲:۰۲
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برچسب ها: سیر ، جشواره ، موسیر
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