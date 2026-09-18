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فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فضای مجازی نوشت: نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی عظمایی در این پیام نوشته است: ️
بسم الله قاصم الجبارین
ملت عظیمالشأن ایران اسلامی؛
همزمان با عبور حماسه حضور شما در میدان از ۲۰۰ شب متوالی، رزمندگان شجاع اسلام و دریادلان نیروی دریایی سپاه، کماکان قدرتمندانه، کنترل آبراه حیاتی تنگه هرمز را در اختیار دارند و به هیچ متجاوزی اجازه تردد از آن را نمیدهند.
شب گذشته، نفتکش متخلف ترند با پرچم کشور توگو، با تحریک و فریب ارتش کودککش آمریکا قصد عبور غیر قانونی از تنگه هرمز را داشت که مورد اصابت قرار گرفت و پس از بروز حریق در آن متوقف شد.
نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار میدهد که عبور غیر قانونی از تنگه هرمز جز نابودی شناور متخلف نتیجهای نخواهد داشت.