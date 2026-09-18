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دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در فضای مجازی نوشت: هیچ جنگ تحمیلی نوین صهیونیستی یا آمریکایی، نمیتواند بر سپری که از بصیرت مردمی و اقتدار ولایی ساخته شده، برتری یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر رحیم صفوی در این پیام نوشته است: اتحاد مقتدرانه ۲۰۰ شب حضور، میان اراده ملت در میدانها و فرمان راهبردی رهبری، نه تنها یک پدیده بینظیر تاریخی در سپهر بینالملل، بلکه یک واقعیت تغییردهنده در معادلههای قدرت جهانی است. هیچ جنگ تحمیلی نوین صهیونیستی یا آمریکایی، نمیتواند بر سپری که از "بصیرت مردمی" و "اقتدار ولایی" ساخته شده، برتری یابد.