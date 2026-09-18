پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر جایگاه ماندگار استاد شهریار در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی گفت:شهریار با آثار فارسی و ترکی خود پیوندی میان هویت ایرانی، آذربایجانی و ادب فارسی ایجاد کرد و میراث او میتواند زمینه ساز توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی منطقه باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در آیین یک روز با حیدربابای شهریار و افتتاح خانه پدری استاد شهریار در روستای خشکناب بستان آباد با گرامیداشت یاد و نام استاد شهریار اظهار کرد: امروز در سرزمینی گرد هم آمدهایم که تنها یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی ایران عزیز است.
وی افزود:استاد شهریار را در زمره شاعران بزرگ و نام آور نه تنها ایران معاصر، بلکه حوزه تمدنی ایران اسلامی میشناسیم شاعری که توانست به عنوان یک پدیده فرهنگی، زبان، فرهنگ، طبیعت، حافظه و هویت مردم این سرزمین را در قالب شعر ماندگار کند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ویژگیهای برجسته شعر شهریار گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای شعر شهریار، ایجاد پیوند میان هویت ایرانی، هویت آذربایجانی و هویت و ادب فارسی است.
سرمست ادامه داد:شهریار نشان داد میتوان به ریشههای قومی و منطقهای خود وفادار بود و در عین حال در گستره فرهنگ و تمدن ایران اسلامی حضوری ملی و ماندگار داشت از این منظر، شهریار متعلق به یک شهر یا روستا نیست، بلکه متعلق به حوزه تمدنی ایران اسلامی است.
وی با اشاره به جایگاه منظومه حیدربابای سلام اظهار کرد: این اثر که به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده، فراتر از یک منظومه ادبی است و میتوان آن را سندی ادبی از فرهنگ و زندگی مردم آذربایجان دانست.
سرمست افزود:طبیعت، خانواده، خاطرات کودکی، روابط اجتماعی، باورها و عناصر هویتی جامعه در حیدربابای سلام در قالب زبان شعر ثبت و ماندگار شده و به همین دلیل این اثر علاوه بر ارزش ادبی، ظرفیتهای مهم فرهنگی، مردم شناختی و اجتماعی دارد.
استاندار آذربایجان شرقی روستای خشکناب را یک سرمایه فرهنگی برای استان دانست و گفت: وظیفه داریم از میراث فرهنگی و معنوی مرتبط با شهریار به صورت بهینه استفاده و برای معرفی آن برنامه ریزی کنیم.
وی با قدردانی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای برنامه ریزی رویداد ملی ایران جان خاطرنشان کرد: تلاش کردیم این مناسبت را با رویداد ملی ایران جان پیوند بزنیم تا ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی آذربایجان شرقی در سراسر کشور و منطقه معرفی شود.
سرمست گفت: خشکناب امروز تنها یک مقصد جغرافیایی نیست، بلکه میتواند به مقصدی فرهنگی برای علاقمندان به ادبیات، تاریخ و گردشگری تبدیل شود.
وی افزود: برگزاری رویدادهایی همچون یک روز با حیدربابا و شهریار میتواند نقطه عطفی برای پیوند میان ادبیات، گردشگری، اقتصاد محلی و توسعه روستایی باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت استمرار این رویدادها اظهار کرد: نگاه ما در استان، برنامه ریزی برای یک مقطع تاریخی زودگذر نیست؛ استمرار این رویدادها و مناسبتها میتواند جریان ساز باشد و یک جریان تاریخی و فرهنگی را به هم متصل کند.
وی افزود: این امر نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاهها و به ویژه اصحاب هنر و ادب، شاعران، نویسندگان و پژوهشگران است.
سرمست با بیان اینکه فرهنگ میتواند سکوی جهش توسعه منطقهای باشد گفت: امروز در ادبیات توسعه، فرهنگ را صرفاً موضوعی تزئینی و حاشیهای نمیدانیم، بلکه آن را یکی از پیشرانهای توسعه پایدار میدانیم که میتواند با گردشگری، صنایع دستی، تولید محتوای فرهنگی، اقتصاد خلاق و فعالیتهای هنری پیوند بخورد.
وی ادامه داد: میتوان از میراث شهریار برای ایجاد ارزش اقتصادی و فرصتهای شغلی محلی نیز استفاده کرد.
استاندار آذربایجان شرقی بزرگداشت مفاخر را یک رسالت فرهنگی و ماندگار دانست و گفت: باید همزمان به شناخت، آموزش، پژوهش و حفظ و صیانت از ارزشهای ملی نهفته در آثار و اشعار شهریار توجه کنیم و این میراث را به عنوان سرمایهای برای آیندگان منتقل کنیم.
سرمست تاکید کرد: شهریار و آثار او را سرمایهای مشترک برای ایران عزیز و آذربایجان میدانیم؛ شاعری که با شعر فارسی و ترکی نشان داد تنوع زبانی و فرهنگی عامل پیوند و غنای هویت ملی است.
وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران باید همزمان عناصر قومی و محلی را پاس بداریم و عناصر ملی و میهنی را نیز تقویت و آنها را به ارزشهای جهانی پیوند بزنیم این سه لایه فرهنگی در ادبیات و آثار شهریار به وضوح درهم آمیختهاند.
سرمست با اشاره به جایگاه کوه حیدربابا در آثار شهریار اظهار کرد: امروز در کنار حیدربابا ایستادهایم؛ همان کوهی که در شعر شهریار از یک عنصر طبیعی فراتر رفت و به نماد هویت، کودکی، سرزمین مادری و زادگاه پدری او تبدیل شد.
وی افزود: شهریار از این سرزمین برخاست، اما شعر او از مرزهای این سرزمین عبور کرد و در حافظه ادبی ایران و منطقه جاودانه شد.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مفاخر ما فقط متعلق به گذشته نیستند، بلکه سرمایه آینده ما نیز محسوب میشوند و شهریار یکی از روشنترین نامها در حافظه تاریخی و فرهنگی آذربایجان و ایران است.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: شهریار پیوند دهنده قلبها و ارزشهایی است که در یک سرزمین محدود نمیماند و میتواند در حوزههای مختلف زمینه ساز تعامل، پیشرفت و توسعه باشد.
سرمست گفت: در کنار مباحث پژوهشی و علمی، باید از چنین مراسمی که میتواند نشاط آفرین باشد، ما را به گذشته پیوند بزند و برای آینده امیدوار کند، بارها و بارها استفاده کنیم.