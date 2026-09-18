همراهی پست خوزستان با پویش اهدای هدایای تحصیلی به دانشآموزان سیستان و بلوچستان
مدیرکل پست استان خوزستان از اجرای طرح دریافت و ارسال رایگان هدایای تحصیلی مردم برای دانشآموزان استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: ادارات پست سراسر کشور از ۲۸ شهریور تا ۲ مهرماه، آماده دریافت این اقلام و ارسال رایگان آنها به مقصد هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله با اشاره به اجرای این پویش اظهار کرد: در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت آسان و گسترده مردم در حمایت از دانشآموزان، هدایای تحصیلی هموطنان از ۲۸ شهریور تا ۲ مهرماه در واحدهای پستی سراسر کشور پذیرفته و به صورت رایگان به مقصد ارسال خواهد شد.
وی افزود: این طرح فرصتی ارزشمند برای همدلی و همراهی مردم با دانشآموزانی است که در آستانه سال تحصیلی جدید به لوازم و ملزومات آموزشی نیاز دارند و شبکه گسترده پست کشور تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیتهای خود، مسیر رساندن این کمکها به دست دانشآموزان را تسهیل کند.
حموله با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این پویش تصریح کرد: هر بسته کوچک میتواند برای یک دانشآموز، انگیزهای بزرگ برای آغاز سال تحصیلی باشد. مشارکت مردم در اهدای لوازمالتحریر و هدایای تحصیلی، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای دانشآموزان، جلوهای از همدلی اجتماعی و مسئولیتپذیری عمومی است.
مدیرکل پست استان خوزستان خاطرنشان کرد: همکاران شبکه پستی استان نیز در این مدت آمادهاند تا هدایای تحصیلی اهدایی مردم را دریافت و در چارچوب این طرح، بدون دریافت هزینه پستی، برای دانشآموزان استان سیستان و بلوچستان ارسال کنند.
وی در پایان از مردم و خیران خواست با پیوستن به این پویش، در تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان مشارکت کرده و با اهدای لوازمالتحریر و سایر اقلام آموزشی، سهمی در ایجاد لبخند و امید برای کودکان و نوجوانان این منطقه داشته باشند.