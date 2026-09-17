به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در برنامه صف اول شبکه خبر سیما به‌ مناسبت رویداد ملی ایران‌ جان با ادای احترام به جایگاه رفیع شهدای محراب تبریز، شهیدان آیت‌الله قاضی طباطبایی، آیت‌الله مدنی و آیت‌الله سید محمدعلی آل‌ هاشم یاد و خاطره این بزرگان را چراغ راه نهاد امامت جمعه دانست.

وی با تاکید بر سیره شهید آیت الله آل‌هاشم تصریح کرد:شهید آیت الله آل‌هاشم شخصیتی بود که توانست با خستگی‌ناپذیری، مردم‌داری و محبتِ بی‌دریغ، پیوند میان محراب و بدنه جامعه را به بهترین شکل ممکن بازتعریف کند. تجلیل رهبر شهید انقلاب اسلامی از مجاهدت‌های ایشان و همچنین اعتماد کم‌نظیر مردم آذربایجان که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به رکوردی تاریخی بدل شد، نشان داد که مردم همواره قدردان خادمان صادق خود هستند و این پیوند، الگویی ماندگار برای ائمه جمعه در سراسر کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با تبیین رسالت‌های اصلی نهاد امامت جمعه در هندسه حکمرانی اسلامی اظهار داشت:مطابق نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام جمعه در جایگاه پدر معنوی مجموعه خود قرار دارد. این جایگاه فراتر از خطابه و وعظ است و دو مسئولیت کلیدی را بر دوش امام جمعه می‌گذارد نخست ارتقای معنویت و دین‌باوری در سطح جامعه و دوم تلاش مستمر برای گره‌گشایی از مشکلات مادی و معنوی مردم. اقتضای حقیقی این منصب حضور بی‌واسطه در میدان، شنیدن دردِ دل‌های مردم و ایفای نقش پل ارتباطی میان اقشار مختلف با دستگاه‌های حاکمیتی برای حل معضلات است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در تحلیلِ چرایی مقاومت و انقلابی‌بودن مردم آذربایجان، به ریشه‌های عمیق تمدنی این خطه اشاره کرد و افزود:آذربایجان در طول تاریخ، نه فقط یک محدوده جغرافیایی، بلکه سدِ نفوذناپذیرِ ایران در برابر طمع‌ورزی بیگانگان بوده است. از دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس این دیار همواره نقطه اتکای کشور بوده است. این روحیه ایستادگی در سه مولفه نهفته است، ولایتمداری و عشق به اهل‌بیت (ع) که ظهور و شکوفایی تشیع در عصر صفویه از این خطه آغاز شد و این اعتقادِ قلبی، موتور محرکِ مردم است. دوم مردم آذربایجان به صبوری و پرکاری شهره‌ هستند و هرگز در برابر مشکلات، میدان را خالی نمی‌کنند و سوم قرار داشتن تبریز در مسیر جاده ابریشم، باعث شده مردم این دیار همواره با دیدی گشوده و در عین حال حافظِ اصالت‌های دینی و ملی با تحولات جهانی مواجه شوند.

وی با اشاره به یک نمونه تاریخی افزود: در بافت قدیمی تبریز، مسجدی وجود دارد که محراب آن نمادِ همزیستی تاریخی پیروان ادیان و مذاهب گوناگون بوده است. این وسعتِ نظر و در عین حالِ غیرت دینی، هویتِ آذربایجان است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به حماسه‌آفرینی‌های مردم در بزنگاه‌های اخیر، به‌ویژه در ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم و تجمعات شبانه تاکید کرد: در شرایطی که دشمن با تهدیدات هوایی سعی در ایجاد رعب و وحشت داشت، مردم غیور تبریز بدون کوچکترین هراسی به خیابان‌ها آمدند و جشن ولایت را باشکوه‌تر از همیشه برگزار کردند. تداوم تجمعات مردمی در بیش از ۲۰۰ شب متوالی، نشان داد که این حضور، یک حرکتِ مقطعی نیست، بلکه یک اراده راسخ و جوششِ الهی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل این حضور را معجزه‌ای الهی خواند و تصریح کرد:ملت ایران با حضور خود ثابت کردند که انقلاب قائم به شخص نیست، بلکه بر پایه محوریتِ ولایت و حضور مقتدرانه مردم استوار است. مردمِ مبعوث شده ما، با تاسی از رهبر شهیدشان، شهادت را نه پایان، بلکه آغازی برای حرکت‌های بزرگ می‌دانند و این ملت شریف همواره برای فداکاری در مسیر اعتلای اسلام و ایران، پیشگام و سرافراز باقی خواهند ماند.