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مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: تا پایان امسال، ۲۰۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در این استان افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع "مسکن سازی از تصویب قوانین تا صاحب خانه شدن مردم" با حضور آقایان علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، بابک نجفیان، مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی و حجت الله سروری، مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی برگزار شد.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: آقای نجفیان، الان وضعیت ساخت مسکن در استان به چه گونهای است، چقدر مصوب بوده است و طبق قانون باید انجام میشده است و چقدر از آن الان اجرایی شده است؟
نجفیان: در استان آذربایجان شرقی حدود ۳۲ هزار و ۳۷ واحد نهضت ملی مسکن را تعریف پروژه کردهایم. از این میزان برای ۳۰ هزار و ۹۴ واحد قرارداد ساخت بستهایم، از این مقدار ۲۹ هزار و ۱۹۶ واحد دارای پروانه ساخت هستند. ۲۷ هزار و ۲۵۳ واحد قرارداد مشارکت مدنی با بانکها دارد و برای ۲۹ هزار و ۹۷۹ نفر تخصیص پروژه دادهایم. این در قالب مسکن حمایتی ۹۹ ساله است. در قالب خود مالک شهری برای ۱۴ هزار و ۹۷۱ نفر به بانک معرفی شدهاند و تسهیلات گرفتهاند، در خود مالک روستایی ۲۸ هزار و ۹۵۷ نفر، بافت فرسوده ۳۰۷ متقاضی و علاوه بر اینها در قالب بازآفرینی شهری، ۲۷ هزار و ۴۳۲ نفر به اخذ پروانه در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام کردهاند که در سامانه مربوطه در بازآفرینی شهری اقدام شده است. این عملکردی که در طول این ۴ سال داشتیم،.
سؤال: مجموع اینها چقدر است؟
نجفیان: ۱۰۱ هزار و ۶۱ واحد که از این میزان نزدیک به ۳۰ درصد از آنها افتتاح شده است، ۲۷ هزار و ۵۰۰ واحد آن تاکنون از انواع این مسکنها افتتاح شدهاند، حدود ۵ هزار و ۷۹۰ واحد آن را طی چند روز آینده افتتاح خواهیم کرد و برنامه داریم حدود ۲ هزار واحد را تا پایان امسال در دهه فجر از نهضت ملی مسکن بتوانیم برای افتتاح آماده کنیم.
سؤال: این مجموع مسکنهایی است که در قالب طرحهای مختلف است؟
نجفیان: بله.
سؤال: تقاضای استان چقدر است؟
نجفیان:، چون آماری که ما میگیریم براساس ثبت نام مردم است و بررسی حائز شرایط بودن آنها است، آن میزانی که ثبت نام و تأیید شدهاند و حائز چهار شرط مسکن بودهاند ۳۲ هزار و ۳۷ واحد بود.
سؤال: تقاضایی که در خود استان وجود دارد، چقدر است؟
نجفیان: تقاضایی که در استان وجود دارد، الان براساس آماری که گرفتم فقط شهر تبریز پروانهای که برای مسکن گرفتهاند حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار متر مربع است و این انجام شده است.
سؤال: باز این هم تقاضا نیست، تقاضا یعنی حتی ممکن است پروانه هم نگرفته است و اقدامی هم نکرده است ولی مسکن هم ندارد. در استان چقدر مسکن نیاز دارید؟
نجفیان: آماری در این خصوص نداریم. ما براساس آماری که ثبت نام میکنند و نیازی که مردم از ما دارند که بعنوان دولت برای آنها زمین بسازیم، این آمار دراختیار ما است و آمار خانههای خالی است که براساس سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده است، نزدیک به ۹۰ هزار واحد در شهر...
سؤال: پس یعنی الان وزارتخانه هم نمیداند که در استان آذربایجان شرقی یا بقیه استانها چقدر مسکن نیاز است، همچنین اطلاعاتی وجود ندارد؟
نجفیان: آمار را ما از مردم میگیریم، براساس سامانه تم و سامانههایی که دراختیار ما است براساس آن پایش میکنیم. قطعاً اینها براساس شرایطی هستند که از دولت قبلاً مسکن نگرفتهاند این آمار در دست ما است. اما قطعاً آمار بیشتر از این است، چون متقاضیانی که برای مسکن مراجعه میکنند بیشتر از این اعداد است.
سؤال: اگر شما آمار دقیق نداشته باشید از میزان تقاضا و کاری که مأموریت تخصصی شما است، چطور برای آن برنامه ریزی میکنید؟
نجفیان: براساس آماری که هست، سالانه حدود ۴۵۰ هزار واحد در کشور ساخته میشود یعنی نیازی که در کشور است ۴۵۰ هزار واحد است. معمولاً آماری که استان دارد حدود ۵ درصد از این آمار است نسبت به استانهای دیگر. این را درنظر بگیریم نزدیک به ۲۵ هزار واحد ساخت در استان سالانه باید انجام شود.
سؤال: ۲۵ هزار واحد در سال؟
نجفیان: بله.
سؤال: آمار دقیقی از تقاضا ندارید؟
نجفیان: خیر، چون براساس دادههایی که از مردم میگیریم و سامانههایی که است انجام میشود. ما در کنار این برای تأمین از روشهای مختلف دیگر هم انجام میدهیم. یعنی ما تأمین زمین میکنیم، علاوه بر این طرحهای حمایتی طرحهای دیگر هم است.
سؤال: این ۱۰۱ هزار تایی که اشاره کردید، برای چند سال است؟
نجفیان: برای ۴ سال.
سؤال: روی عدد و رقم شما تراز هستید؟
نجفیان: بله تأمین زمین براساس همین میزان انجام شده است.
سؤال: تقاضای واقعی قطعاً بیش از اینها است؟
نجفیان: بله، چون متقاضیانی هستند که یا فرم جیم آنها بخاطر تسهیلاتی که قبلاً گرفتهاند برای مسکن مهری بوده است که الان دیگر داخل آن ساکن نیستند یا کسانی بودهاند که به هر طریقی صاحب ملک شدهاند ولی از خدمات دولتی استفاده کردهاند ولی الان دیگر نمیتوانند.
سؤال: الان شما تراز هستید یا ناتراز هستید، یعنی میزان تقاضا از عرضه و تولیدتان بیشتر است؟
نجفیان: عرض کنم این آماری است که ما به آنها داریم عمل میکنیم و آن که ساخته میشود ۱۰۱ هزار واحد نهضت ملی است و هم سایر روشها ساختی که هست خود مردم هم بعنوان خود مالک دارند میسازند. یعنی آن ساختی که هست این ۱۰۱ هزار واحد براساس آماری که داده میشود در کشور ساخته میشود، ۴۵۰ هزارتا تراز است، براساس آن عدد، اما در کل کشور نیاز است بیشتر از این ۴۵۰ هزارتا است که ساخته میشود.
سؤال: الان شما متناسب با تقاضا دارید میسازید یا کمتر از تقاضا؟
نجفیان: تقاضایی که از ما میخواهند برای دولت است میسازیم، اما قطعاً نیاز است که بیشتر از این باشد و نیاز است که فقط صرفاً دولت نسازد، چون بخشهای خصوصی و سازندهها باید زمین تحویل شان بدهند یا تعاونیهایی که اراضی شان را دراختیار دارند باید بتوانند بسازند تسهیلات را از طرف دولت بدهیم تا این میزان کم یا ناترازی در آن چیزی که دولت میسازد براساس فرم جیم سبزی که مردم هستند و ثبت نام میکنند آن را هم باید بخش خصوصی و مجموعههای دیگر بتوانند این را.
سؤال: آقای سروری، شما هم از میزان تقاضا در بخش روستایی و شهرهای کم جمعیت ندارید؟
سروری: براساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ آمار مسکن روستایی ما ۳۰۵ هزار واحد مسکونی است. تقریباً یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت روستایی را دربر گرفته است. تا امروز با هماهنگی ادارههای مرتبط دیگر ۱۶۸ هزار و ۱۱۶ واحد توسط بنیاد مسکن مقاوم سازی شده است مابقی هم سالانه نزدیک به ۱۲ هزار واحد سهمیه استان ما است. امسال هم با یک رویکرد جدید تعداد مسکن افراد نیازمند تحت عنوان خانه امید به این شامل این سهمیه ۱۲ هزار نفر شده است. الان آمار مسکن مقاوم سازی روستایی ما در استان حدود ۵۵ درصد است که حدود یکی دو درصد از میانگین کشوری بالاتر است. در غالب نهضت ملی از زمان شروع نهضت ملی ثبت نامی که در روستاهای استان داشتیم با سهمیهای که به ما ابلاغ شده بود ۳۰ هزار واحد بود. از این ۳۰ هزار واحد تا به امروز ۲۳ هزار و ۳۰۰ واحد تمام شده است توسط خود روستائیان از زمان شروع نهضت ملی مسکن. شاید این رویکرد بسیار مناسبی است اگر ما کار را به مردم واگذار کنیم نتیجه بهتری میگیریم. مسکن روستایی متفاوت است، روستایی مسکن دارد ولی مسکن شان نیاز به مقاوم سازی دارد. برای اینکه اینها را مقاوم سازی کنیم تا به امروز از ۳۰۵ هزار واحد ۱۶۸ هزار واحد مقاوم سازی شده است. اینها آماری است که در سامانههای بنیاد ثبت شده است، عدهای هم برای وام روستایی مراجعه نمیکنند و خودشان دارند ساخت و ساز فنی و اصولی انجام میدهند.
سؤال: در روستا متقاضی مسکنی که مسکن نداشته باشید، ندارید؟
سروری: معمولاً اینها خیلی کم هستند، هرچند از این ۱۶۸ هزار واحد مسکونی، ۹ هزار واحد برای افراد تحت پوشش کمیته حضرت امام و سازمان بهزیستی است که ما با همکاری آنها داریم این کار را انجام میدهیم.
سؤال: یعنی ۵ هزار واحد دیگر انجام بدهید تمام است؟
سروری: نه ۳۰۵ هزار منهای ۱۶۸ هزار مقاوم سازی، بله این ۳۰ هزار سهمیه ۴ سال است که ثبت نام کردهاند و در سامانه تم ثبت شده است.
سؤال: این ۳۰ هزار واحد تمام شود؟
سروری: مجدداً جوانها و نیازمندان دیگر میآیند و ثبت نام میکنند.
سؤال: مجموع این تقاضاها در روستا چه عددی است؟
سروری: مجموع تقاضا تفاوت بین ۳۰۵ با ۱۶۸ هزار واحد است. مجموع تراز هم این است. اینجا فرم زمینها خیلی مسئله ندارد، روستایی خودش زمین دارد و در زمین خودش میسازد، تحت عنوان مسکن خود مالکی. الان ۱۶۸ هزار از این ۳۰۵ هزار ساخته شده است با نظارت فنی بنیاد مسکن و همکاری بانکها و افراد نیازمند هم با هماهنگی و حمایت دستگاههای حامی ساخته شده است. اگر بیاییم روی این قضیه زوم شویم و بگوییم طرح نهضت ملی سهمیه روستایی ما چقدر است، بگوییم ۳۰ هزار واحد افراد واجد شرایط.
سؤال: الان این ۳۰۰ هزار تا را تمام کنید، دیگر هیچ تقاضایی در روستا ندارید؟
سروری: قاعدتاً مسکن جدید میشود. ما افزایش جمعیت داریم، افراد جدید، زوجهای جوان. طرحهای هادی که برای روستایی تسهیل میکنیم حتماً برای فرزندآوری و زوجهای جوان زمینههای مناسب برای ۱۰ سال آینده روستا را پیش بینی میکنیم. انتظار داریم با این اوضاع که برگشت جمعیت به روستا خوشبختانه در تعداد بیشتری از روستاهای استان مراجعه بیشتر شده است، الان مسکن جدید هم میسازند، یعنی آمار ما ۳۰۵ هزار نخواهد بود.
سؤال: پس شما آمار دقیقی از میزان تقاضا ندارید؟
سروری: خیر نداریم، اما آمار مسکن روستایی همین است.
سؤال: آقای نوین، ما میتوانیم در شرایطی برنامهریزی کنیم برای اموری که درباره آنها آمار دقیقی نداریم؟
نوین: از جایی سؤال کنید که عمده مشکل کشور ما است و آن هم آمار است. تا آمار نباشد نیازسنجی معلوم نیست و برنامه ریزی هم امکان ندارد. در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است یعنی سال ۱۴۰۰ طی سه ماه برنامه جامع مسکن را ارائه کند، الان چهار سال میگذرد. هفته گذشته خانم وزیر در جلسهای آقای مشاور را آورده بودند با توضیحات واقعاً نه چندان کافی که مورد اعتراض کمیسیون عمران و دوستان قرار گرفت و برگرداندند؛ بنابراین آماری چیزی نیست که الان ما تأیید کنیم، چه در استان ما و چه در کل کشور. به طور کلی میشود گفت که.
سؤال: از آمار مالکین، کسانی را که در خانههای خود ساکن هستند و حداقل مستأجر نیستند، داریم. مگر میشود که نداشته باشیم؟
نوین: من مسکن مورد نیاز را گفتم وگرنه ما ۳۵ میلیون خانوار در ایران داریم. باید دوستان این آمار را در سامانههای متعدد است، الان حداقل در دهها سامانه ثبت میکنند؛ بنابراین این برنامه جامع مسکن هنوز مشخص نیست و آمار و ارقام مورد سؤال است.
سوال: این هم اعتراض خود سرکار خانم دکتر صادق است وزیر محترم راه و شهرسازی، گلایه مندی که زمینها واگذار نمیشود درست هم میگویند زمین هست ولی نمیدانم خود وزیر هم نمیداند به چه دلیلی اینها واگذار نمیشود، با تمام قوانین و قواعدی که در مجلس که شما حضور دارید و خوشبختانه عضو کمیسیون عمران هم هستید به تصویب رسیده الان وضعیت ساخت و سازهایی که آماری که بزرگواران دادند به نظر شما چقدر رضایت بخش است در حوزه مسکن در استان؟
نوین: واقعیت این است که الان ما آقای نجفیان هم اشاره کردند عدد روی ۸۵۰ هزار است. یعنی از ۱۴۰۰ تا الان.
سوال: مسکن ملی را میفرمایید؟
نوین: کلا عرض میکنم، بهرحال نتوانستیم واقعیت این است که هم مجلس محترم آن زمان که تصویب کرد عدد واقعی نبود ف هم شرایط فرق کرده، یعنی این که ما میگوییم سالانه یک میلیون، عملی نیست. شرایط مطلوب است باید بگوییم نه، همین الان حالا من در حداقل را میخواهم بگویم در استان ما ۱۲-۱۵ درصد مستاجرند.
سوال: حالا آمار ما میگوید در تبریز ۳۰ درصد
نوین: حالا من مستاجر که عرض میکنم خانه دارد یک جای کوچکی بوده داده اجاره، رفته جای دیگر. این آمار کلی ما است. اما همین که شما سهند هم گزارش آن را آقای. دادند ما نزدیک ۲۷ هزار واحد چند سال الان شروع کردیم، بانکها ۲۰ درصد تسهیلات شان را پرداخت نمیکنند کل بانکها آمدند کمیسیون توضیح دادند در واقع زیر ۲۰ درصد به تعهداتشان عمل کردند و ترک فعل کردند و جریمه شدند.
سوال: درست شد؟
نوین: با این وضع حالا بانکیها را این طور بگوییم، خود خانم وزیر الان توضیح میدهند ما احتکار زمین داریم توسط وزارت مسکن و راه و شهرسازی، یعنی الان شهر تبریز شما بگردید، آقای مهندس نجفیان تابلوهایی را زدند، این ملک مربوط به مسکن و شهرسازی است، چرا این را راکد گذاشتیم؟ در حالی که همین الان نیروهای مسلح که من جلسهای را امروز داشتم، یک قسمت از نیروهای مسلح ما مطرح میکردند ما ۳۵۰۰ تا الان افرادی داریم بعنوان تعاونی زمین میخواهیم، منتظر زمین هستیم، یا کارگران عزیز، البته کارهای خوب دولت چهاردهم این بود که کارگران را رفتند سمتش تا بتوانیم انشاالله از طریق صاحبان کارخانه کمک بکنند مشارکت کنند برای خانه سازی؛ ما اگر طبق همین ماده ۴۹ و ۵۰ برنامه، اگر ۱۰ درصد زمین مان را از کل سرزمین به محدوده شهرهایمان اضافه کنیم که قانون آمده، یقینا مشکل ما حل میشود، بنا نیست دکتر هم دارند این را تاکید میکنند میگویند ما بنا نیست دیگر بسازیم، ما تسهیل گری میکنیم، زمین و قطعه را آماده میکنیم به سه نفر یک قطعه تعلق میگیرد.
سوال: الان شما یک سوال مطرح کردید گفتید که تابلو زدند این جا مال شهرسازی است ولی اتفاقی هم در آن نمیافتد.
نوین: آن زمین را من الان بروم یا همان مجموعهای که نیاز دارد بگوید آقای نجفیان این زمین برای ما نیاز است برای تعاونی مسکن، ایشان نمیدهند به این راحتی.
سوال: چرا نمیدهید آقای نجفیان؟
نجفیان: آقای دکتر مصداقا بفرمایند که کدام زمین را میگویند که ما آن را بدهیم برای مسکن.
نوین: ۲۰ تا تابلو من فردا نشان میدهم.
نجفیان: شما نشان بدهید من همین جا عرض میکنم هر ۲۰ تا را برای مسکنی که شما میفرمایید، میآوریم.
نوین: همین دیروزی که عرض کردم یک نفر هم ... پریروز بود کی بود خدمت شما فرستادم که کار دادگاهی بود آمده بودند حتی وقتی دادگاه آمد بازبینی کند با قلم با رنگ آنجا نوشتند که مال ما نیست، دادگاه هم حکم داد، این را شما تابلو زدید داخلش، ۲۰ تا موردش را حداقل من دیدم، این ۲۰ تا را هم میتوانم لیستش را فردا بدهم، اما این که شما نمیتوانید بدهید میخواهید بفروشید، قیمت منطقهای نمیخواهید بدهید به دوستان، به آنهایی که نیازمند هستند.
سوال: به کی میخواهند بفروشند؟
نوین: آنهایی که تعاونیاند، تشکیلاتیاند مثل آقای رادان که الان ۱۵۰۰ تا افتتاح کرد یکی دیگر از نیروهای مسلح هم این جا میخواهد هزار تا افتتاح کند در اولین فرصت سوال: آقای رادان که به نظرم یک انقلابی را در حوزه مسکن سازی دارند پیاده میکنند برای کارکنان شان.
نجفیان: یک موضوعی را عرض کنم، ما این که زمین داشته باشیم و ندهیم، اصلا این حرف درستی نیست.
سوال: الان شما زمینی که خالی باشد و تابلو زده باشید، ندارید؟
نجفیان: زمین داشته باشیم داخل شهر تبریز که بتوانیم برای طرحهایی که هست مسکونی باشد خالی نگه داریم اصلا امکان ندارد مگر این که زمین هایمان غیرمسکونی باشد تجاری و اینها باشد که اینها باز هم برای خود مسکن میآوریم برای تامین هزینههای مسکن، برای این که هزینهها را بیاوریم از آنجا پرداخت کنیم برای این که بتوانیم به دهکهایی که الان کمک به دهکها داریم هزینه کنیم تهاتر کنیم بدهیم به آن پیمانکار که مردم نمیتوانند پولشان را بیاورند هزینه کنند داریم برای آنها میدهیم، اما مسکونی داشته باشم داخل شهر خود شهر تبریز من خوشحال میشوم آقای دکتر بگویند، من اجازه بدهید یک آماری بدهم.
نوین: برای نمونه همان شهرک جوانان، ۲۰ سال است گذشته، چه کار کردید؟ زمین بایر.
نجفیان: اشاره خیلی خوبی کردید، ببینید ما ۴۸ هکتار حاشیه نشینی شهر تبریز داریم که در پهنه زلزله خیز رانشی شهر تبریز است، ما این زمین را سال ۹۹ آمدیم الحا کردیم به شهر تبریز به میزان ۱۳۲ هکتار، ۶۰ هکتار آن قابلیت بارگذاری دارد که ۳۰ هکتار آن مسکونی است، این را صرفا برای بازآفرینی و جابجایی آن ۴۸ هکتار کارهایش را انجام دادیم ۱۰ هکتار آن را دادیم به شهرداری تبریز که بیاید آنجا واحد بسازد که بخشی از این نفراتی که تسهیل گری شده ممیزی شده مشخص شدند انجام بدهند، مابقی اش را اخیرا دادیم خدمت آقای مهندس سروری مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که طرح تفکیکی داریم طرح تفکیکی سه واحدی هر قطعه سه واحدی که بتوانیم اینها را تسهیلگر گذاشتند، الان اینها مشخص میشوند و امیدواریم در عرض یک سال آماده سازی هم دارند انجام میدهندکه بتوانیم اینها را جابجا کنیم. این جا هم دولت دنبال سود نیست، دنبال این است که آن ۴۸ هکتاری که هر لحظه امکان دارد مشکلی برای آنها پیش بیاید، کارهای آن را انجام بدهد، زمینهایی که از آنجا استحصال میشود برای فضای سبز و کاربری عمومی که مورد نیاز است و قابلیت بارگذاری دارد، انجام بدهیم. یعنی این ۴۸ هکتاری شروع شده بود شهرداری زحمت آن را کشیده بود کارهایی که شهرداری انجام داده بود مبنا قرار گرفت نقاط اجبار در نظر گرفته شد، طرح آماده سازی آن تهیه شد، الان در حال اجرا است و کارهای اجرایی برای.
سوال: حالا، چون صحبتش را کردید، الان متولی آن شما هستید. توضیح میدهید که شهرک جوانان که الان در چه وضعیتی است؟
سروری: این زمین حدودا یک و نیم سال پیش تحویل بنیاد شد هیچ مطالعهای نداشت، بنیاد با منابع داخلی خودش مشاور گرفت، مشاور کار را شروع کرد، حدود یک یک و نیم سال طول کشید که مطالعهها انجام شود. آب آن چه خواهد شد؟ برق آن چه خواهد شد؟ اصلا نحوه طراحی شهری چه خواهد بود؟
سوال: یک و نیم سال عادی است؟
سروری: بله طبیعتا عادی است یک زمین ۱۶۴ هکتار را شما بروید بدهید مشاور مطالعه کند هر چند که شهرداری محترم یک کاری انجام داده بود این هم طرح را با یک محدودیتهایی ایجاد شده بود ولی خدا را شکر تمام شد. مدل بنیاد برای ساخت و سازمدل دولتی نیست، ما میگوییم هر چقدر مردم در میدان باشند موفقتر خواهیم بود.
ما در زمان حوادث اولین دستگاه هستیم وارد میشویم آخرین دستگاه خارج میشویم از مناطق آسیب دیده، خود مردم میآید خانه خودش را میسازد از آن فضا هم دور میشود از آن فضای غم و غصه، ما الان طرحی که با کمک دوستان و جا دارد از آقای نوین از سایر دوستان که زحمت کشیدند و واقعا استاندار محترم، معاون عمرانی پای کار آمدند با جان و دل پای کار آمدند الان ۷۳۵ قطعه ۱۷۵ متری تفکیک شده، ما یک تسهیل گر گذاشتیم در منطقه با مردم مذاکره میکند مدارک میگیرد قرار است انشااله حداکثر تا یک ماه آینده قطعات مردم تحویل بشود، این ها، چون دهکهای عمدتا زیر ۴ هستند، یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی ۵ درصد، یک بلاعوض اگر تحت پوشش کمیته حضرت امام باشند یک رقم است، اگر بهزیستی باشند یک رقم دیگر، اگر نشد یک مبلغ از حساب ۱۰۰ حضرت امام یعنی عام عرض میکنم هر واحد مسکونی با ۷۵۰ میلیون تومان منابع دارد شروع میشود.
سوال: چند تا واحد است؟
سروری: ۷۳۰ قطعه، هر قطعه سه واحد میشود ۲۲۰۰ واحد، هزار واحد هم شهرداری محترم دارد میسازد آن پهنه ۴۸ هکتاری پرخطر هم ۳۲۰۰ واحد است این جابجا میشود انشاالله با یاری همه دوستان و خداوند متعال ما حتما با همراهی هر چند با دستگاههای خدمات رسان ما هفتگی جلسات منظم داریم این کار را میبریم جلو، الان آماده سازی شروع شده ماشین آلات مستقر است گروهها مشخص شدند الان، واگذار منتظر ابلاغ نقشه بودیم که آن هم خوشبختانه آقای نجفیان زحمت کشید امضایش را از اعضای گروه گرفت و از هفته دیگر ما وارد عملیات عملا ساخت و ساز و اخذ پروانه میشویم، ما با سازمان نظام مهندسی با شهرداری جلسات گذاشتیم گفتیم آقا پروانه اینها رایگان، در شورای مسکن هم تصویب شد سازمان نظام مهندسی ۷۰ درصد تخفیف به عوارض اینها داد اینها هماهنگیهای خیلی دارد. الان یک همدلی در استان، در شهر، تبریز با حمایت و هدایت مقام عالی استان اتفاق افتاده، الان این ساخت و ساز.
سوال: چقدر زمان میبرد تا ساخته شود؟
سروری: ما پیشبینی میکنیم، چون مردم است، الان ما داریم دنبال بند خ ماده ۲۰ برنامه توسعه آقای دکتر نوین میدانند آنجا برای کمک صاحبان صنایع به پروژههای خاص تعریفی ایجاد شده آنجا مبلغ ایجاد شده بنده رفتم با رئیس سازمان امور مالیاتی صحبت کردم درخواست کردم جلسه بگذاریم، بتوانیم از آن ظرفیت هم برای حضور خیر هم استفاده کنیم.
سوال: چقدر زمان میبرد که کلید تحویل بدهید؟
سروری: پیش بینی ما این است که یک و نیم سال حداکثر طول بکشد تا پایان سال بعد انشاالله با یاری خداوند و همراهی و همکاری عزیزان دیگر ما این پهنه پرخطر ۴۸ تبریز را کلید به کلید تحویل میدهیم.
سوال: یک سال و نیم؟
سروری: یک سال و نیم بله، هر چند که ما از نظر منابع انتظار داریم از نمایندگان محترم، از صاحبان صنایع، از افراد خیر انتظار داریم در این کار بزرگ ما را یاری کنند ما نزدیک شما فرض کن ۲۲۰۰ مستقیم برای بنیاد فرض کن ۲۰۰۰ واحد شما ضربدر سه کنید میشود ۶۰۰۰ نفر ما میخواهیم ۶۰۰۰ نفر جان انسان را از پهنه پرخطر نجات بدهیم، برای همه ما تکلیف است، بنیاد مسکن با تمام امکانات خود آمده صحنه با تمام قوا آمده صحنه انتظار داریم دوستان هم کمک کنند بالاخره مساعدت کنند هر چند که ما با مردم حرف زدیم صادقانه هم حرف زدیم، گفتیم ما این عددها را میآوریم شما هم باید خودتان یک چیزی بیاورید، بالاخره خود مردم هم یک توانایی بالفعل دارند. ما پیش بینی کردیم گفتیم ۷۰ متر مربع زیربنا، درست است قیمتها خیلی بالا رفته، ولی ما میتوانیم این مسکن را تدریجی هم تکمیل کنیم.
سوال: الان آورده آن چقدر باید باشد؟
سروری: امروز اگر فرض کن متری ۱۵ تومان ناخالص میگویم تمام شود حدودا ۷۰ ضربدر حالا فرض کن ۲۱ و ۴۰۰، ۷۵۰ میلیون تومانش به اضافه منهای ۲۰۰ تومان دیگر اگر تحت پوشش کمیته امداد باشد ۴۰۰ میلیون کمیته امداد حضرت امام میدهد اگر بهزیستی باشد ۳۰۰ میلیون میدهد. خودش هم باید ۵۰۰-۶۰۰ میلیون بیاورد ولی ما تلاش خواهیم کرد و نمایندگان محترم هم قطعا کمک خواهند کرد که از این ۸۰۰ میلیون تومانی که باقیمانده کسر داریم از خیرین هم کمک بگیریم.
سوال: چون از دهک ۴ به پایین دارید صحبت میکنیم، باز این عدد عدد درشتی است.
سروری: بله من اعتقاد دارم که مردم برای ساخت و ساز مسکن، اگر خودشان درگیر شوند، قطعا اتفاقهای خوبی خواهد افتاد.
سوال: اما شما اشاره کردید که مدل ما مدل دولتی نیست که جواب ندهد.
سروری: من که عرض نکردم جواب ندهد، من میگویم که ما به سه نفر یک قطعه میدهیم به یک خانواده، یک پیمانکار هم میگذاریم در کنار آن، با کارت او ما کار میکنیم، دیگر آن کسورات و آن مصالح دیگر را نداریم.
سوال: شهرک جوان حل شد؟
نوین: مشکل باز برمی گردد به همان آمار و زمان، زمانبندی معلوم نیست.
سوال: ایشان میگویند پایان ۱۴۰۶ ما کلید تحویل میدهیم، درست است؟
سروری: بله.
نوین: آنجا طرح تفصیلی نداشت توضیح دادم، این زمین ده سال بیشتر است شاید هم ۱۵ سال، در تحویل مسکن و شهرسازی است در این یک سال شهرداری دیگر مجبور شده خودش بیاید ۱۰ درصد زمین را همین جوری بسازد که الان هم با آن طرح اینها نقطه اجباری گرفتند باید تمام شود، شورا فشار آورده ۴۰۰ هزار نفر حاشیه نشین شهر فردا زلزلهای سیلی بیاید کی باید جوابگو باشد؟ اولا من نظرم این است که مسئول حاشیه نشینی شهرداری است، حالا اقای سروری بنیاد مسکن بسازد دستش درد نکند، اما اگر فقط آن زمین را دولت نهم ما گرفتیم برای حاشیه نشینی تا امروز هم که هنوز کاری نشده همین امروز جلسه داشتیم با برق، دوستان ما برای برق اضطراری آقای خسروی سه میلیارد تومان پول خواستند، آقای سروری با کدام برق و آب و امکانات زیرساختی میخواهید آنجا این کارها را انجام بدهید شما؟
سروری: جواب این سوال باید زمانی داده میشد آن هزار واحد شهرداری شروع شده، اشکال ندارد پروژه را اول با موتور ژنراتور میسازند، بنده بعنوان مجری آقای معاون استاندار بعنوان مسئول راهبری قضیه صحبت کردم، سازمان آب و فاضلاب پای کار است دارد میآید، گاز دارد میآید، برق یک حرفهایی دارد ولی ما محل هایش را پیش بینی کردیم گفتم اقای محمدی، آقای نجفی هم در جریان کار هست، این آقایان حتی آنهایی که تاسیسات روبنایی هم دارند قرار نیست ما مردم را از این یک نقطه محروم ببریم محرومتر، قرار است دستگاه خدمات رسان حتما در کنار ما باشند هر چند که ما در کاربریهایی که آنجا انجام دادیم آنجا پیش بینی کردیم آن زمینها هم ارزش افزوده خواهند داشت قاعدتا دولت هم باید پای کار باشند همه باید پای کار باشند ما میخواهیم جان ۶ هزار نفر، ۷ هزار نفر، ۳۲۰۰ خانوار را میخواهیم نجات بدهیم این وظیفه همه ما است اداره برق هم باید وظیفه اش را انجام بدهد هر چند که آنهایی که الان آنجا خانه دارند هم آب دارند هم برق دارند هم گاز دارند قاعدتا آنها هم آزاد میشوند، آنها هم باید آزاد بشوند.
نوین: تجربه مسکن مهر را شما دارید، دولت چهاردهم در آغاز کار خود ۲۰۰ هزار تا مسکن مهر ناقص داشت، همه زیرساخت بود.
سوال: شما الان میگویید این هم به همان سرنوشت دچار میشود؟
نوین: من میگویم از همین الان اگر فکر نکنیم، دچار همان میشود. خانم وزیر هم اصرار دارند که اول زیرساختها را میآوریم پای کار و بعد شروع به ساخت میکنیم.
نجفیان: شهرک جوانان در کشور نمونه است. ما باید این کار را انجام بدهیم این که ۱۰ سال است این زمین دست ما است این طور نیست، سند این را ما تازه سال گذشته توانستیم که بگیریم.
سوال: قبل از آن دست کی بود؟
نجفیان: منابع طبیعی بود، صورتجلسهای به ما داده بودند زمانی هم که مصوب شد طرح تفصیلی اولیه داشت، شهرداری که آمد ورود کرد ما ۱۰ هکتار را به صورت رایگان به شهرداری دادیم گفتیم که ورود کنند به ساخت این واحدها ۱۰ هزار تا اگر سریعتر انجام شد فازهای بعدی را هم تحویل میدهیم بعد آن ساخت و سازی که شروع کردند در بعضی از جاها مشکلات ژئوتکنیکی زمین بود، نیاز شد که طرح اماده سازی و بر اساس این که ما خواستیم نحوه بلوک بندیها تبدیل بشود به گروه ساخت، چون الان دولت که میفرمایند، نه اینکه پروژههایی که دولت میسازد، تمام نمیشود نه، پروژههای خوبی هم ساخته شده افتتاح هم میکنیم انبوه سازی، اما دولت به سمتی میرود که گروه ساخت اگر باشد بتواند گروه ساخت بدهد خودش نظارت بکند تسهیلات آن را بدهد مردم بسازند، خودشان درگیر ساخت بشوند، این بهتر است.
در این خصوص هم سند هم دادیم الان بحث زیرساخت را، زیرساخت جلسات متعددی شده با شرکتهای خدمترسان انشاالله پای کار خواهند آمد و امیدواریم که خدمات عمومی هم میدهیم به دستگاههای متولی آن که انشاالله خدمات عمومی آنجا هم داشته باشیم برنامه ریزی کردیم هدفی هم که به بنیاد دادیم، چون بنیاد نهاد عمومی دولتی منابع و مزایایی میتوانیم فرمودند تسهیلاتی که هست و کاری که ایشان کردند در بنیاد مسکن انجام میدهد با مردم راحتتر است به همین خاطر دادیم بنیاد مسکن امیدواریم که موفق باشد.
سوال: حالا این جایی است که میگویند مشکل زیرساخت است شما فرمودید که دست به دست هم میدهند و انشاالله جلو میرود، اما یک جایی هست مثل بافتهای فرسوده یا ناکارآمد که اینها زیرساخت دارد یعنی اصلا بافتی آنجا وجود دارد البته طبق آماری که ما این جا داریم گفته شده بیش از ۵۰۰ هکتار از شهر تبریز بعنوان حاشیه نشینی، بیش از دو هزار هکتار از شهر تبریز که ۱۰ درصد را شامل میشود بافت فرسوده و ناکارآمد شهری است که در متن شهر قرار گرفته برای این الان شما چه اقدامی انجام دادید؟
نجفیان: بافتهای ناکارآمد ما را فرمودید هم بافت فرسوده است هم سکونتگاه غیر رسمی هم بافت تاریخی است هر کدام از اینها نحوه مداخله شان فرق میکند در بافت تاریخی ما به سمت احیا میرویم در بافت فرسوده به سمت نوسازی میرویم، د ر سکونتگاهها برای خود مردم به سمت توانمندسازی، که در بخش سکونتگاههای غیررسمی که فرمودید یک بخشی از آن را ما الان مجبوریم آنجایی که جابجا باید شود جابجا میکنیم در جاهای بافت فرسوده با سکونتگاههای غیررسمی از مشوقها استفاده میکنیم به این صورت که تسهیلات بانکی باید داده شود، هر چند در این تسهیلات بانکی ما در کل کشور مشکل است.
میزان تسهیلات بافت فرسوده که از بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۴۰۳ داده میشود خیلی میزان آن کم است با این تسهیلات اگر بخواهیم در بافت فرسوده کار کنیم مردم بتوانند نوسازی بکنند دچار مشکل خواهیم شد پیگیری که وزارتخانه کرده و شرکت بازآفرینی شهری انجام میدهد این تسهیلات باید حتما در اختیار مردم قرار داده شود، اما در خصوص پروانه که شهرداری میدهد صد درصد رایگان است طبقه برای آنها تشویقی هم یک واحد داده میشود. در کنار این ما در بافت تاریخی الان مطالعات بافت تاریخی شهر تبریز را داریم. بهخاطر اینکه محدودیتهایی هست از نظر تراکم و ارتفاع، تا آنجایی که ضوابط طرح اجازه میدهد، به ایشان تراکم میدهیم و پیگیر این موضوع هستیم که در طرح تفصیلی تبریز و طرح احیای بافت تاریخی را بتوانیم حق تی دی آر بدهیم، یعنی حق انتقال را توسعه بدهیم که این موضوع در حال بحث است که اگر بتوانیم آن را بگذاریم دیگر آنهایی که در بافت تاریخی هستند، چون عمدتا این موضوع را اشاره میکنند که گناه ما چیست که در بافت تاریخی هستیم و نمیتوانیم از آن تراکم بهرهبرداری کنیم. به عنوان مثال، دو طبقه و سه طبقه بیشتر نمیشود. این موضوع را قصد داریم از طریق بحث حق انتقال توسعهای که به عنوان مثال، اگر قطعه زمین آنها در جای دیگر نقطه دیگر شهر بود، از چه تراکمی برخوردار میشد. مابه التفاوت این میزان را بیاییم در قالب حق انتقال توسعه به ایشان بدهیم که بتوانند در بافتهای تاریخی هم آن احیا انجام شود.
سوال: آقای نوین، یک سوال خیلی جدی وجود دارد این که کشور ما کشور بزرگی است و ما الی ماشاالله زمین داریم، این گلایه خود وزیر هم به همین ماجرا است، عمده نهادهها و مواد اولیه که برای مسکن به کار برده میشود، تولید داخل است، یعنی ما وارداتی نداریم. نیروی کار ماهر، تحصیلکرده هم الی ماشاالله با قیمت مناسب وجود دارد، مشکل چیست که ما نمیتوانیم مشکل مسکن را حل کنیم؟
نوین: ۷۰ درصد مصالح یک خانه، ۳۰ درصد دستمزد است این کلیات یک خانه، آنچه که ما امروز وابسته شدیم مثل دهه ۵۰-۴۰ نیست که در یک خانهای پدر با بچه هایش مینشست همه دنبال مستقل بودن هستند و خانهها آمارش بالا رفته، چرا حل نمیشود؟ ما الان هیچکدام مان پول نداریم همین نهضت ملی مسکن با ۴۰ میلیون تومان شروع شد یعنی مثل این که دیروز دارم میشنوم میگویند جوانها کسانی که فاقد خانه هستند بیایند در سامانه اسم بنویسند ۴۰ میلیون خودشان الان میدهند، ۵۵۰ میلیون وام میدهیم بقیه ۲۰۰ میلیون هم تا ۸۰۰ میلیون، بقیه هم خودشان باید بیاورند.
مسکن مهر که با ۵ میلیون تومان شروع شد، اول کار ما داریم یک صحبتهایی را میکنیم که عملی نیست و شرایط روز هم اینها را تغییر میدهد. الان ۸۰۰ میلیون تومان قرار بود خانه بدهیم، شده الان چقدر؟ با دو و نیم میلیارد تومان هم ما نمیتوانیم خانه را تحویل بدهیم، این جوان این کسی که صاحب یک خانه شده و اسمش را گذاشتیم حمایتی از کجا میخواهد بیاورد اقساط این را پرداخت کند؟ به آن خاطر توضیح دادند اقای نجفیان، اولین روز ۵ میلیون و خوردهای نفری اسم نوشتند، پالایش صورت گرفت از کل پالایش شد نزدیک یک و نیم میلیون نفر. گفتند اینها به هر حال واجد شرایط هستند از آن یک و نیم هم ۸۵۰ هزار نفر معرفی به بانک شد، ۷۰۰ نفر را مسکن دست نگه داشت.
اینکه ما گلایه میکنیم میگوییم سامانه بسته است، خانم وزیر میگویند که کجای سامانه چرا زمین نمیدهید؟ حرف همین است، سامانه را باز کنند، اسامی را بنویسند الان خیلیها خانه ندارند، وقتی سامانه بسته است، الان رفتند زمین و مسکن، در خیلی از شهرهای کوچک میگویند زمین داریم، آنجا اصلا مازاد است نیاز نیست شما بیایید برای همین تبریز، کجا ما باید این کار را بکنیم، یک خاوران دویی بود بیست و چند سال است گرفتار کار بروکراسی بودیم، خود آقای نجفیان هم جزو آنهایی بودند که دنبال این طرح دویدند دویدند آقای استاندار، وزیر جهاد خیلیها رفتند تا حل شود نزدیک ۶ هزار نفر آدم، در مملکت ما واقعیت این است که بروکراسی اداری است و این که زمان بندی نداریم بگوییم آقای نوین شما باید تا دو سال این کار را انجام بدهید، همچنین چیزی که آقای رادان میگفت ما زمانبندی گذاشتیم. الان بیاییم و زمان بگذاریم، میگوییم بنیاد مسکن در روستاها به عنوان مثال گفتند نیاز نیست یا بهسازی است، حالا نیازمندان جدید را اسم بنویسیم، ببینیم چقدر است و تا چه زمانی اینها را صاحب خانه کنیم. مشکل ما بیبرنامه بودن است.
سؤال: با همه این تفاسیر فواید این قوانین و مقرراتی که در مجلس مصوب میکنید در حوزه مسکن چه است؟ اگر بنا است سرنوشت آن این باشد؟ یک بخش از وظایف شما و همکاران شما نظارت است آیا این اتفاق افتاده است؟
نوین: همین نظارتها است که الان خانم وزیر آمده است و الان مجلس دو سال است که میگوید احتکار زمین. فایده آن این شده است که ایشان میگوید زمینها را بدهید.
سؤال: ایشان گفتهاند، قبلتر هم گفتهاند، چند بار هم گفتهاند، فایده آن چه است؟
نوین: فایده آن، این است که الان خانم وزیر ابلاغ کرده است، یعنی گزارش ایشان را من کل استانها و این استان را باید بگویم خانم وزیر حرفی که زدهاید باز هم سامانه باز نشده است، کسی هم ثبت نام نکرده است و منتظر هستیم. دوم اینکه الان ما وارد جنگ شدهایم با بانکی ها، اینها به وظایف خود عمل نمیکنند و ترک فعل کردهاند، دیوان محاسبات وارد شده است. وقتی آمدهایم حساب کردهایم به غیر از بانک مسکن که بانک تخصصی بالای ۵۰ درصد به وظیفه اش عمل کرده است بقیه بانکها زیر ۲۰ درصد هستند و الان باید یقه بانکیها را گرفت. به وزیر اقتصاد هم اخیراً اولتیماتوم داده شده است.
سؤال: برنامهای در حوزه مسکن که چالش وجود داشته است یادم نیست که بحث داشته باشیم، این مسائل و مشکلات در طول ۲۰ سال گذشته همینطور بوده و موضوعها تکراری است، چالش وارد است، اما موضوعهایی که مطرح میشود به عنوان موانع، همه تکراری بوده و هنوز هم حل نشده است؟
نوین: بعضیها دارند حل میکنند. الان جهاد خانه سازی استان ما، همان کلمه جهاد به اینها یک روحیهای داده است و یک کارهای بزرگی انجام میدهند. یعنی قرارگاهی باید بالای سر این مجموعه باشد. هنوز وارد عمل نشدهایم و احساس من این است که در این بحث جدی نیستیم.
سؤال: آقای نجفیان، الان در کشور ما در این ایامی که جنگ و بحران بوده است و وضع اقتصادی با شرایط خود را مردم تجربه کردهاند، یک جایی مثل فراجا هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی را در ۱۹۰ روز با یک حد نصابی ساخته یا مدرسه در ۲۲۰ هزار متر مربع ساخته است. این الگوها در کشور اجرایی شده است. چرا از این الگوها استفاده نمیکنیم؟
نجفیان: فراجا بهطور قطع از روش فناوری نوین استفاده کرده است که در بعضی از طرحها ما هم استفاده میکنیم که سریعتر ساخته میشود. این نیازمند تأمین منابع مالی است. تأمین منابع مالی، دو تا محل دارد، یا تسهیلات بانکی یا هر دو است.
سؤال: آقای سردار رادان میگویند که همه فکر میکنند ما پول دادهایم بخش خصوصی ساخته است. در صورتی که اینطور نیست.
نجفیان: بهطور حتم، منابع مالی آن انجام شده است و تهاتر کردهاند.
سؤال: جدای از منابع مالی خود، روش ساختن خودش نمونه است، در این مدت زمان در کشور هزار و ۵۰۰ واحد ساخته شود، جایزه دارد.
نجفیان: مقایسه هزار و ۵۰۰ واحد با ۸۵۰ هزار واحد قابل مقایسه نیست. اگر دولت میخواست بیش از هزار و ۵۰۰ یا ۳ هزار واحد هم بسازد، چون منابع مالی اش را هم دارد. ما که زمین را تأمین کردیم، نهضت ملی یک بخشی از مسکنی که ما داریم میسازیم کمک میکنیم، برای ۳۰ هزار واحد نهضت ملی تأمین زمین کردهایم، ۳۷ هکتار زمین را به بنیاد مسکن در غالب مسکن محرومان دادهایم برای ساخت ۴ هزار و ۲۸۵ واحد، جوانی جمعیت برای ۲ هزار و ۴۰۵ متقاضی زمین اختصاص دادهایم، مسکن ایثارگران که ۱۷ هزار نفر در استان است ۷ هزار نفر آن تاکنون داده شده بود، برنامه ریزی کردیم تا ۴۰۷ برای ۷ هزار دیگر زمین تحویل بدهیم.
مسکن معلولان برای ۷۰۰ متقاضی در غالب پروژه انبوه سازی تعریف کردهایم، ۳۰۰ متقاضی در غالب؟ زمین دادهایم. مسکن استیجاری ماده ۶، ۲۱۱ واحد آن را تأمین کردهایم، در تبریز پیگیر هستیم تا کارهای آن انجام شود که واحد آماده بگیریم. در غالب ماده ۸ مدیریت استیجار زمین تأمین کردهایم که شروع خواهند کرد.
خانههای سازمانی نیروهای مسلح به آنها زمین تحویل دادهایم. به خیرین مسکن ساز زمین داده شده است که بسازند، چون بعضی از مردم که آوردهای نمیتوانند بدهند و ما مجبور هستیم بفرستیم برای خیرین مسکنساز که به آنها کمک کنند. مشکل تعاونیها را فرمودند، فاز ۲ خاوران را حل کردهایم، مشکل تعاونی دانشوران ۳۷ سال مانده بود، بیش از چند هزار نفر بودند که آن هم حل شده است و اینها تبدیل به مسکن میشوند.
سؤال: خروجی را آنجا میبینم که چند درصد از مردم تبریز الان مستأجر هستند و الان قیمت مسکن در تبریز چند است؟
نجفیان: دولت تمام سعی و تلاش خود را کرده است.
سؤال: چالش با این سعی و تلاش حل نمیشود؟
نجفیان: در خصوص مسکن یک عاملی است که جلوی مسکن را میگیرد تورم است. دکتر فرمودند الان میشود ۲ میلیارد و ۵۰۰ تومان اگر قبلاً بود میشد یک میلیارد و ۲۰۰ تومان، دو برابر شده است. تسهیلات بانکی ۲۰۰ میلیون افزایش پیدا کرده است، شاید همان زمان ۴۵۰ همین ۸۵۰ الان است یعنی ۴۰ درصد را پوشش میدهد، آورده مردم مشکل دارد. دولت و راه و شهرسازی آمده از خودش هزینه کرده است، زمینهای آن را برای دهکهای یک تا چهار داریم کمک میکنیم، از صندوق ملی مسکن به ازای هر نفر؟ و کمکهای دیگری که داریم میآوریم تا بتوانیم طرحها را جمع کنیم.
سؤال: آقای سروری بفرمایید؟
سروری: این مسئله مسئله بسیار مهمی است شاید هم به استان و شهرهای ما نیست. شاید آن زمانی که تصویب شد سالانه یک میلیون واحد ما تجربه گذشته را هم داریم، مسکن مهر را هم داشتیم، مسائل و مشکلات آن را کنار میگذاشتیم؟ استفاده میکردیم بهتر بود. ظرفیت ما هم اینقدر ساخت تعداد واحد مسکن نیست. آقای نوین چندین سال اینجا شهردار بودند، خیلی زحمت کشیدهاند. من میگویم مسکن با یک مقوله ما باید برویم به نظر ما چند واحد نیاز مسکن داریم بسازیم، یک مقدار سؤال را عوض کنیم، بگوییم چه نوع مسکنی و در کدام شهر و درکدام منطقه، برای چه گروه درآمدی و با چه قیمتی تمام شدهای میخواهیم بسازیم.
مسکنی که برای شهر زیر ۲۵ هزار است خیلی متفاوتتر از مسکنی است که در شهر تبریز است. باید محلهای کنیم، باید ببینم در شهر ببینیم در شهر چه مشکلی است، در شهرهای کوچک مشکل آنچنانی نداریم، من متولی شهرهای زیر ۱۰۰ ما هستیم، قطعه را به مردم دادهایم با بهترین کیفیت برای خودشان ساختند. در شهر میانه ما ۹۰۰ توسط خود مردم حتی گروههای ۱۰ نفره، خیلی سخت است، اما آمدند ساختهاند، با بهترین مصالح و قیمت و با بهترین زمان. هر چقدر به این طرف برویم که دولت تأمین کند، مشکل از چند سال قبل است، ۶۵ سال شمال تبریز قدمت دارد، میخواهید این را حل کنید، زمان لازم است.
سؤال: آقای نوین، با همه کارهایی که انجام شده است، روشهایی که آقای نجفیان اشاره کردید، قانونهایی که مصوب شده است، به نظر شما این روش و ریل گذاری اثرگذار در حل چالش مسکن بوده است یا ما یک نیازمند تحول اساسی و بازنگری در حکمرانی مسکن در کشور هستیم؟
نوین: من معتقد هستم در این ۴۰ و چند سال دولتهایی که آمدند یا رویکرد حمایتی داشتند یا دولتی، هر دوتا هم شکست خورده است. آنچه که امروز است ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم، بحث مشارکتی را جدی بگیریم، اراده کلی دولت و حکمرانی به این باشد که ما میخواهیم مشکل ۳ میلیون نفر را حل کنیم، میشود گفت در مسکن ما اورژانسی و آنی نیاز به مسکن نداریم. اما تفکیک که تأیید شده است آقای مشاور هم در جلسه گفتند ۳ میلیون واحد است. این اراده در دولتها میخواهد که پای کار بیایند و این مسئله را حل کنند.
سؤال: آقای نجفیان، شما معتقد هستید که باید یک تغییر و تحول در سیاستگذاری در اجرا باید پیاده سازی شود؟
نجفیان: دولت تعهداتی که الان دارد را انجام میدهد، اما نباید دولت ورود به ساخت کند. باید زمین را تأمین کند و دراختیار گروهها و سازندهها قرار بدهد. یک بخشی باید به سمت مشارکت برود، سازندگان تخصصی مسکن بسازند، سهم دولت را از آن زمینها را دراختیار دولت بدهند تا دولت بتواند از واحدها برای موضوع مدیریت اجاره برای دهکهای پایین، آنهایی که وظیفه دارد براساس اصل ۳۱ تأمین زمین کند، این را انجام بدهد. از طرفی هم برای محرومان که است به متولیان محرومان همان مسکن محرومان، ما باید بعنوان سیاستگذار باشیم، تسهیلگر باشیم، ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن بیاید، آماری که ما داریم حدود ۶ و ۶ دهم درصد است.
بانکهای خصوصی، تسهیلات خود را در خصوص مسکن نمیآورند. اگر به تعهدها و وظایف خود عمل کنند و تسهیلات را به بخش مسکن بیاورند، سیاستهای تشویقی باشد و زمین از طرف دولت تأمین شود، مشارکت و مسکن محرومان را میتواند انجام بدهد. نه اینکه دولت بیاید طرحی مثل مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن را بیاورد، هم زمین آن میرود و هم باید اعتبار بدهد.
سؤال: آقای سروری، بفرمایید؟
سروری: به نظر من در شهرهای بزرگ، دولت باید توجه به بافت فرسوده کند، چون آنجا زیرساختها آماده است. بعد بهطور حتم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. در مسکن مهر در شهر جدید سهند، ۵۴ هکتار را بین انبوهسازان تقسیم کردهایم که در حداقل زمان ممکن ساخته شده است. ما تجربه داریم، استفاده از فناوریهای نوین، سریع ساختن پول نیاز دارد، اگر منابع باشد، ساختن طرح چیزی نیست.