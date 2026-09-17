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وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دوران کودکی استاد شهریار در خشکناب گفت: محیط این منطقه در شکلگیری شخصیت و آثار شهریار تاثیرگذار بوده و این شاعر بزرگ از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این دیار بهره برده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،غلامرضا نوری در آیین پاسداشت روز ملی شعر و ادب فارسی که در خانه پدری شهریار در خشکناب بستان آباد برگزار شد اظهار کرد:محوطه پاسخگوی جمعیت نیست و حضور گسترده دوستداران شهریار نیز نشان میدهد که این مناسبت یک مناسبت ملی است.
نوری با اشاره به جایگاه خشکناب در شکلگیری شخصیت و آثار شهریار اظهار کرد:دوران کودکی شهریار در این منطقه شکل گرفته و این محیط بر آثار او تاثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد:این منطقه، منطقه علماست و زادگاه خاندان شهید آیت الله آل هاشم بوده و شهریار نیز در میان این بزرگان به سرآمدی رسید.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه شهرت شهریار جهانی و گسترده است گفت: شهریار در مکانی و منطقهای بزرگ شد که شاهنامه، قرآن، گلستان و دیگر آثار فرهنگی در آن حضور داشتند. او با قرآن و مکتبخانه آشنا شد و پایههای ایمان خود را محکم کرد.
وی با اشاره به جایگاه شهریار در فرهنگ ایران گفت: آذربایجان در دورههای مختلف شخصیتهای بزرگی را به ایران معرفی کرده و شهریار نیز یکی از برجستهترین چهرههایی است که این منطقه به شعر و ادب ایران تقدیم کرده است.
نوری با اشاره به برخی اقدامات و طرح های عمرانی منطقه گفت:بخشی از مسیر چهار بانده بستانآباد ـ تبریز (حدود ۱۰ درصد) باقی مانده است. موضوع آب شرب و انتقالات نیز از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و این موارد برای مهمانانی که به منطقه میآیند اهمیت دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی بستانآباد اظهار کرد:منطقه بستانآباد آثار تاریخی زیادی دارد و آثار تاریخی قدیمی از دوره هخامنشیان در نقاط مختلف منطقه وجود دارد. قلعه بختک نیز از جمله آثاری است که نمایان شده و لازم است همه ارگانها برای حفظ و معرفی این آثار همکاری کنند تا شرایط بازدید و نگهداری آنها در شان این ظرفیتها باشد.
گفتنی است در این مراسم همچنین از محمد رستمپور خیری که در امر تملک مشارکت داشته است تقدیر شد.