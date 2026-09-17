وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت:شهریار نماد انسجام ملی ایرانیان و حلقه پیوند میان فرهنگ ملی و قومی است و هرچه زمان می‌گذرد، نیاز جامعه به شناخت و توجه به شخصیت و آثار او بیشتر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سید رضا صالحی امیری در آیین پاسداشت روز ملی شعر و ادب فارسی که در خانه پدری شهریار در خشکناب بستان آباد برگزار شد با اشاره به جایگاه شهریار در فرهنگ و ادبیات ایران اظهار کرد: امروز روز مبارک و به‌یادماندنی برای فرهنگ، شعر و تاریخ است و گردهمایی در این مکان فرصتی است تا بار دیگر از قهرمان شعر و ادب ایران‌ زمین سخن بگوییم.

وی افزود: آنچه دل‌های ما را در اینجا به یکدیگر نزدیک کرده، شخصیت شهریار است؛ شخصیتی که فراتر از یک شاعر، استاد اخلاق و ادب و نماد زیست فرهنگی در پهنه ایران‌ زمین بود و به همه ایرانیان آموخت که می‌توان با توجه به ارزش‌های انسانی و اخلاقی در کنار مردم زیست و انسانیت را معنا کرد.

وی ادامه داد:باید در برابر جایگاه این شخصیت بزرگ سر تعظیم فرود آورد، چراکه شهریار حق بزرگی بر گردن مردم ایران و حتی علاقمندان فرهنگ و ادب در سراسر جهان دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد:شهریار فراتر از جغرافیای آذربایجان شرقی و حتی مرز‌های ایران است و به بلندای جهان ایستاده است، چرا که شعر، معرفت و انسانیت را برای جهانیان سروده است. هر زمانی که می‌گذرد، نیاز ما به شهریار بیشتر می‌شود و باید توجه بیشتری به این شخصیت، به‌ویژه برای جوانان و نسل آینده داشته باشیم.

وی شهریار را نماد انسجام ملی ایرانیان دانست و گفت:شهریار شخصیتی ممتاز بود که میان فرهنگ ملی و قومی ارتباط برقرار کرد. ریشه‌های فرهنگ آذری را در خود داشت و در عین حال هویت ملی را در باور و فرهنگ خود جای داده بود.

وی تصریح کرد: شهریار در قله‌ای ایستاده که زبان آذری و فارسی را به یک اندازه مورد احترام و تکریم قرار داده است و همین ویژگی شخصیت او را در گذر زمان برجسته‌تر می‌کند. هر چه زمان حرکت می‌کند، شخصیت شهریار فراموش نمی‌شود، بلکه مردم بیشتر به عظمت و جایگاه این مرد بزرگ آگاه می‌شوند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه مردم آذربایجان بزرگترین سرمایه فرهنگی ایران را در دل خود دارند اظهار کرد: شهریار فخر آذربایجان، ایران و جهان است. او زبان عاطفه و عشق را با زبان مردم درهم آمیخت و با دل، فرهنگ و زیست مردم منطبق بود. شعر شهریار برای مردم و دل مردم بود و در دل مردم نفوذ کرد.

صالحی امیری گفت: اگر قرار است تحول فرهنگی اتفاق بیفتد باید در مدرسه و جامعه در میان زنان و مردان شخصیت شهریار را معرفی و تکثیر کنیم.

وی ادامه داد:جهانیان از زبان و اشعار فارسی تعریف می‌کنند و شاعران ایران‌ زمین همچون شهریار از مرز‌های ایران عبور کرده‌اند. در این روستا نیز از شهریار تجلیل می‌کنیم، اما باید بدانیم که شهریار شخصیتی جهانی است.