به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این جشنواره که به مدت سه روز در شهر کمه برگزار می‌شود سیاه چادرهایی از تولیدات عشایری کشاورزی و روستایی به نمایش درآمده است.

صنایع دستی تولیدات محلی غذاهای محلی سیب از جمله جاذبه های گردشگری است که در این جشنواره به چشم می خورد.

گردشگرانی از سراسر استان و استان های همجوار برای شرکت در این جشنواره سه روزه به شهر کمه آمده اند.

شهر پنج هزار نفری کمه در 230 کیلومتری جنوب اصفهان قرار دارد این شهر مرکز پادنا است این شهر مرکز بخش پادنا می‌باشد

چشمه بابازرنگ و منطقه گردشگری محل برگزاری جشنواره سیب سمیرم است.

جشنواره سیب سمیرم فردا به کار خود پایان می‌دهد