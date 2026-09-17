وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گفت:پرونده ثبت جهانی مسجد جامع تسوج در مراحل پایانی قرار دارد و این اثر ارزشمند با پیشینه تاریخی متاثر از دوره‌های ایلخانی و صفوی از نامزد‌های اصلی ثبت جهانی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سیدرضا صالحی‌امیری در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی و حضور در شهرستان شبستر با اشاره به پیشینه ارزشمند تاریخی، تمدنی و فرهنگی این منطقه بر تدوین برنامه جامع برای حفاظت از آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان تاکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان شبستر و شهر‌های تابعه گفت:پرونده ثبت جهانی مسجد جامع تسوج در مراحل پایانی قرار دارد و این اثر ارزشمند با پیشینه تاریخی متاثر از دوره‌های ایلخانی و صفوی از نامزد‌های اصلی ثبت جهانی ایران است.

صالحی‌امیری همچنین از پیشرفت عملیات مرمت مسجد جامع تسوج خبر داد و بر تکمیل مرمت و حفاظت از این بنا و دیگر آثار تاریخی منطقه تاکید کرد.

وی مجموعه تاریخی تسوج شامل مسجد جامع، بازار و حمام تاریخی و همچنین پیشینه آتشکده این شهر در دوره ساسانی را از جلوه‌های تمدنی منطقه عنوان کرد.

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی از احداث موزه‌ای چند منظوره در تسوج با همکاری شهرداری خبر داد و گفت: این موزه با رویکرد باستان‌شناسی و مردم‌شناسی برای معرفی تاریخ، هنر، فرهنگ و مشاهیر شبستر و تسوج ایجاد خواهد شد.

صالحی امیری در بازدید از اسکله تاریخی تال در بندر شرفخانه بر مرمت و بازسازی این اثر تاریخی تاکید کرد.

وی همچنین از حمام تاریخی شهر شندآباد نیز بازدید و بر مشارکت شهرداری شندآباد و اداره کل میراث فرهنگی در راستای مرمت و بازسازی این اثر تاریخی تاکید کرد

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های شهر کوزه‌کنان در حوزه سفالگری، از اجرای بسته حمایتی برای احیای این هنر و تقویت اقتصاد صنایع‌دستی منطقه خبر داد.

وی گفت:برای حذف واسطه‌ها و فراهم کردن امکان عرضه مستقیم محصولات بازارچه دائمی سفال در کوزه‌کنان ایجاد می شود.

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی از اختصاص تسهیلات کم‌بهره تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای حمایت از کارگاه‌ها و فعالان حوزه سفالگری خبر داد و افزود: سال گذشته نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان و امسال ۱۲ هزار میلیارد تسهیلات کم‌بهره از سوی این وزارتخانه پرداخت شده است.

وی خواستار احداث مدرسه تخصصی آموزش سفالگری در منطقه با همکاری وزارت آموزش و پرورش شد و اظهار داشت:می توان با احداث این مرکز آموزش‌های تخصصی سفالگری ارائه و برای دانش‌آموختگان مدارک معتبر صادر کرد.

صالحی‌امیری از پیش‌بینی حمایت‌های ویژه بیمه‌ای برای متقاضیان احداث کارگاه‌های جدید سفالگری خبر داد و بر حمایت از توسعه این هنر بومی و اشتغال هنرمندان تاکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهر خامنه از برنامه‌های مربوط به ایجاد و ساماندهی مراکز موزه‌ای مرتبط با رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، مشهد و خامنه خبر داد و گفت:مرمت و احیای خانه پدری رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر خامنه و تبدیل آن به موزه نیز از برنامه‌های مورد توجه اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی استان است.

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی شبستر را از مناطق دارای ظرفیت‌های مهم گردشگری و سرمایه‌گذاری دانست و پیشنهاد برگزاری همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان شبستر را برای جذب سرمایه‌گذاران و پیوند ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی با اقتصاد منطقه مطرح کرد.

صالحی‌امیری همچنین ضمن بازدید از هتل بوتیک در شبستر، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری را ضروری دانست و بر توسعه مراکز اقامتی برای تبدیل شبستر، خامنه، تسوج و شرفخانه به مقاصد گردشگری داخلی و خارجی تاکید کرد.

وی با اشاره به مشارکت مردم و خیران در حفظ و مرمت آثار تاریخی شبستر را شهر خیرین عنوان کرد و این مشارکت مردمی را سرمایه‌ای ارزشمند برای حفاظت از میراث فرهنگی منطقه دانست.

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی بر حمایت از ثبت ملی و مرمت بنا‌های تاریخی به‌ویژه آثار دوره قاجار، مساجد جامع و دیگر ابنیه ارزشمند منطقه تاکید کرد و معرفی مشاهیر و مفاخر فرهنگی و علمی شبستر و خامنه در سطح ملی و بین‌المللی را ضروری دانست.

صالحی‌امیری با قدردانی از همکاری نماینده شهرستان، ائمه جمعه، شهرداران، مسئولان محلی، مردم و خیران بر تداوم همکاری برای حفاظت از میراث تاریخی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی شهرستان شبستر تاکید کرد.