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باور آمریکایی‌ها به شکست برابر ایران

از رایان تا براوو، شکست‌هایی که قرار است با تکنیک هالیوودی به روایت پیروزی تبدیل بشوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۲۲:۰۴
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برچسب ها: شکست آمریکا ، قدرت نظامی ایران ، موشک های ایران
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