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شور و شوق مسافرت در روز‌های پایانی تابستان

شهریور با سفرهای آخر تابستانی اش معروف است، حسینی بای خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به جاده هراز رفته و از حال و هوای این روزهای پایانی تابستان گزارشی تهیه کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۲۱:۵۳
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برچسب ها: جاده هراز ، مسافرت تابستانی
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