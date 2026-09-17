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رئیس رسانه ملی گفت: ۹۵ درصد اقتصاد استان آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است و به عبارتی آذربایجان قلب اقتصاد ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جبلی در دومین روز سفر خود به آذربایجانشرقی و در بازدید از بزرگترین شرکت تولید کننده سیستم های الکترونیکی لوازم خانگی در کشور گفت:این یک شرکت بی نظیر در کشور است که رقیب در داخل ایران ندارد.
وی با اشاره به اینکه تمام کارکنان این مجموعه زیر سی سال هستند که در جای خود باعث افتخار است گفت: این شرکت در لبه دانش بنیانی قرار گرفته است و در حال پیشرفت و اوج گیری است.
وی افزود: ۹۵ درصد اقتصاد استان آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است و به عبارتی آذربایجان قلب اقتصاد ایران است.
گفتنی است: این شرکت به عنوان بزرگترین تولید کننده سیستمهای الکترونیکی لوازم خانگی در کشور با تکیه بر نیروهای متخصص دانشگاهی و کارآمد خود توانست با طراحی و تولید بیش از ۵۰۰ نوع محصول الکترونیکی نقش خود را در خودکفایی در زمینه تولید بردهای الکترونیکی در ایران با شایستگی ایفا نماید.
این گــروه صنعتی از سال ۱۳۹۳ به عنوان شرکت دانش بنیان تولیدی در تولید سیستمهای الکترونیکی در کشور مطرح شده و نیز در راستای بهبــود کیفیت و انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای جهانی موفق به کسب گـواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ در طــراحی و تولید سیستمهای الکترونیکی و استاندارد IATF ۱۶۹۴۹:۲۰۱۶ در زمینه تولید سیستمهای الکترونیکی خودرویی گردیده است.