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از درخواست حمله تا نگرانی برای بنزین

از درخواست برای حمله به زیرساخت‌های انرژی تا نگرانی برای بنزین، این دو روی چهره شبکه صهیونیستی ایران اینترنشنال است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۲۱:۴۶
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برچسب ها: ایران اینترنشنال ، شبکه‌های فارسی زبان
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