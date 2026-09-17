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حماسه حضور مردم غیور ایران در میدان دفاع از وطن

مشاور سیاسی رهبر انقلاب حضور دویست شب مردم را در خیابان ها، کابوس دشمنانی دانست که تصور می‌کردند می‌توانند ملت ایران را سه روزه شکست بدهند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۲۱:۴۲
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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