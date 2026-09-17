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در پی موضعگیریهای ناشایست مقامهای ارشد آلمان علیه ایران و همچنین برخی اقدامات مداخلهجویانه سفارت این کشور در تهران، سفیر آلمان امروز، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض ایران به وی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی موضعگیریهای ناشایست مقامهای ارشد آلمانی علیه ایران و همچنین برخی اقدامات مداخلهجویانه سفارت آلمان در تهران، اکسل ویلهلم دیتمان سفیر آلمان در تهران امروز (پنجشنبه) ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵، توسط علیرضا یوسفی دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض ایران به وی ابلاغ شد.
رد ادعاهای بیاساس مرتس
مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این جلسه احضار ضمن رد ادعاهای بیاساس فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در رابطه با ایران، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را نسبت به رویکرد ناموجه و مخرب آلمان در ارتباط با مسائل منطقه و ایران ابلاغ و بر لزوم اصلاح این رویکرد تاکید کرد.
این مقام وزارت خارجه ایران با اشاره به حمایتهای تسلیحاتی و سیاسی آلمان از رژیم صهیونیستی، یادآور شد که مردم منطقه و جهان هیئت حاکمه آلمان را همدست نسلکشی و دیگر جنایتهای ارتکابی اسرائیل علیه فلسطینیان و نیز سایر کشورهای منطقه میدانند.
سفیر آلمان هم گفت که مراتب اعتراض ایران را به دولت متبوعش منعکس خواهد کرد.
صدراعظم آلمان در اظهاراتی مداخلهجویانه از ایران خواسته است تا فورا تنگه هرمز را باز کند و همچنین عنوان کرده که ایران باید برنامه هستهای خود را متوقف کند.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز چهارشنبه در واکنش به ادعاهای فریدریش مرتس با بیان اینکه ایران هیچ برنامه هستهای نظامی ندارد، ولو این دروغ بزرگ ساخت اسرائیل را بارها تکرار کنید، گفت: صدراعظم آلمان نمیتواند از جنگ و جنایت حمایت کرده و همزمان خود را قهرمان صلح و معلم اخلاق معرفی کند.