

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین مرحله مسابقات آزاد تپانچه، «گرامیداشت شهدای خانواده کیال‌ها و رستمی» پنجشنبه ۲۶ شهریور در دو رده سنی جوانان و بزرگسال به میزبانی قزوین برگزار شد.

نفرات راه یافته به فینال رده سنی بزرگسالان ماده تپانچه به شرح زیر است:

امیر جوهری خو از استان تهران

ابراهیم برخورداری از استان قزوین

رضا قره گوزلو از استان قزوین

مهدی اخلاقی از استان البرز

محمد رسولی از استان هرمزگان

محمد رضوی از خوزستان

محمد کبوده از استان لرستان

حامد رشکی از استان آذربایجان شرقی

در پایان این مسابقات امیر جوهری خو از استان تهران بر سکوی نخست ایستاد، مهدی اخلاقی از استان البرز نایب قهرمان شد و رضا قرگوزلو از استان قزوین جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.





نفرات راه یافته به فینال رده سنی جوانان ماده تپانچه به شرح زیر است:

علی حقی از استان همدان

محمد مهدی سمیعی از تهران

پرهام کشتکار از قزوین

محمد جواد رستمیان از مازندران

ایلیا زکی‌زاده از استان قزوین

امیررضا باقری خراسان شمالی

علی موذنی از اصفهان

ابوالفضل کشاورز از گیلان

در پایان این مسابقات محمد مهدی سمیعی از استان تهران بر سکوی نخست ایستاد، ایلیا زکی زاده از استان قزوین نایب قهرمان شد و امیررضا باقری از خراسان شمالی جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

برای نخستین‌بار برگزاری مسابقات آزاد کشوری به استان‌ها سپرده شده است و قزوین میزبان اولین دوره این رقابت‌ها بود.