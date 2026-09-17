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جنگی که قرار بود ایران را تسلیم کند، آمریکا را در تنگنای نظامی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی قرار داده است، اما پشتوانه ایران، مردمی هستند که فردا در تهران در رزمایش جانفدایان ایران بار دیگر نشان میدهند که بعثت مردم فقط یک تعبیر نیست، یک واقعیت زنده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در روزهایی که در یک سوی میدان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مردم ایران با عبور از عدد ۲۰۰ شب ایستادگی و میدانداری، رکورد (حد نصاب) زدند و برای رزمایش صدها هزار نفری جانفدایان ایران در روز جمعه آماده میشوند تا حضورشان در خیابان را به آمادگی سازمانیافته برای دفاع از اسلام و ایران تبدیل کنند، آنسوی میدان در آمریکا هر روز نشانه تازهای از ناکامیهای نظامی و اقتصادی دیده میشود.
مهمترین این ناکامیها در تنگه هرمز بوده که حالا به شاخصی برای سنجش نتیجه جنگ تبدیل شده، در حالی که همانند ترامپ، وزیر انرژی آمریکا برای قانع کردن افکار عمومی داخلی خود ادعا کرده که میزان انتقال نفت در تنگه هرمز به میزان قبل از جنگ بازگشته است، اما در عالم واقع، گزارشها از کاهش شدید رفت و آمد کشتیها حکایت دارد.
رویترز به نقل از موسسه ردیابی کپلر گفته که در روز چهارشنبه فقط سه شناور از تنگه هرمز عبور کرده، چرایی آن در کنترل شدید است که ایران بر تنگه هرمز اعمال میکند. همین امروز سپاه پاسداران، پنجاه و سومین پهپاد آمریکایی ام کیو ۹ را هم منهدم کرد؛ در آسمان جزیره قشم، درست در کنار تنگه هرمز، جایی که حالا هم آسمان آن زیر مراقبت پدافند ایران است و هم عبور کشتیها از آبهای آن، تحت مدیریت و رصد است و البته محدود.
تنگهای که در پیوند با بابالمندب، نقشه ژئوپلیتیکی (جغرافیای سیاسی) و انرژی جهان را بازترسیم میکند. یمنیها پس از کنترل تنگه بابالمندب و گلوگاه دریای سرخ در نبرد با متجاوزان هوایی نیز تحلیلگران را انگشت به دهان کردند.
وبگاه تخصصی نظامی آمریکایی وارزون در ارزیابی سرنگونی جنگنده پیشرفته اف ۱۵ عربستان در یمن نوشته است که عملکرد دفاع هوایی یمن نشان میدهد این سامانهها توانمندتر شدهاند و سرکوب آنها دشوار است، حتی برای جنگندههای پیشرفته؛ این یعنی مسئله، فقط سقوط یک جنگنده نیست، مسئله تغییر محاسبه در آسمان منطقه است، جاییکه جنگندههای گرانقیمت و پیشرفته، دیگر بدون هزینه و خطر وارد میدان نمیشوند.
نتیجه مقاومت در برابر تجاوزگریها در منطقه به زندگی خانوادههای آمریکایی سرریز کرده است. شاید گویاترین عدد درباره هزینه این جنگ را وال استریت ژورنال منتشر کرده باشد؛ مصرفکنندگان آمریکایی از زمان آغاز جنگ، بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار بیشتر از اوضاع عادی برای خرید بنزین و گازوییل هزینه کردهاند و به این معنی است که جنگ فقط هزینه موشک و مهمات ندارد و هر روز از جیب مردم آمریکا پول بیشتری برای سوخت خارج میکنند.
این هزینه با نفت بالای ۱۰۰ دلار، همچنان در حال افزایش است و فشار آن به حمل و نقل، تولید، کشاورزی و زندگی روزمره مردم منتقل میشود. فشار اقتصادی، البته به تصمیمهای بانک مرکزی آمریکا هم رسیده است. فدرال رزرو بر خلاف خواسته ترامپ، نرخ بهره پایه را به محدوده ۴ درصد رساند؛ تصمیمی برای مهار تورم، اما با پیامدی روشن، گرانتر شدن وام، دشوارتر شدن تأمین مالی و افزایش خطر رکود. بلافاصله پس از این تصمیم بود که ۴۹۰ میلیارد دلار از ارزش سهام آمریکا فقط در ۲۵ دقیقه از بین رفت.
این فشار اقتصادی، خود را در افکار عمومی آمریکا نشان میدهد؛ روزنامه نشنال نیوز با استناد به نظرسنجی دانشکده حقوق دانشگاه مارکت، گزارش داده است که ۸۷ درصد آمریکاییها معتقدند آمریکا در جنگ ضد ایران به هدفهای خود نرسیده است. ۷۹ درصد گفتهاند که جنگ، ارزش هزینههای آن را نداشته و رضایت از نحوه مدیریت ترامپ در جنگ به ۲۶ درصد کاهش یافته است.
واشنگتن، این روزها در عرصه سیاسی هم با شکست روبرو شده و تازهترین نمونه ناکامی دولت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل است، جاییکه تلاش این کشور برای تمدید مأموریت گروه موسوم به کارشناسان کمیته تحریمهای ایران با مخالفت روسیه و چین ناکام ماند. آمریکا میخواست از این ساز و کار برای حفظ فشار تحریمی ضد ایران استفاده کند، اما مسکو و پکن اجازه ندادند که واشنگتن بار دیگر شورای امنیت را به ابزار فشار یکجانبه ضد تهران تبدیل کند.
به همین علت، اختلاف بر سر جنگ در واشنگتن بالا گرفته و مجلس نمایندگان آمریکا سومین بار به قطعنامهای رأی داده است که ادامه جنگ بدون مجوز کنگره را محدود میکند. رسانه آمریکایی نیشن از این اوضاع یک نتیجه راهبردی گرفته و نوشته است: امروز آمریکا به آستانه به زانو درآمدن نزدیک شده است، نه ایران.
حالا جنگی که قرار بود ایران را تسلیم کند، آمریکا را در تنگنای نظامی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی قرار داده است، اما پشتوانه ایران، شما مردم هستید؛ مردمی که فردا در تهران در رزمایش جانفدایان ایران بار دیگر نشان میدهند که بعثت مردم فقط یک تعبیر نیست، یک واقعیت زنده است.
نویسنده: خانم حسنیه سادات شبیری