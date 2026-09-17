پخش زنده
امروز: -
توزیع ۶۵ هزار بسته تحصیلی میان دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد در خراسان رضوی امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جعفر صباغیان، قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) در آیین توزیع ۶۵ هزار بسته تحصیلی دانش آموزان نیازمند استان که به یاد شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب در اردوگاه ثامن الائمه (ع) کمیته امداد برگزار شد، گفت: کمیته امداد از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۷ در حوزههای مختلف معیشتی، حمایتی، مسکن، اشتغال و سایر خدمات فعالیت کرده است اما در کنار حمایت های مادی، رسیدگی به امور فرهنگی و معنوی جامعه هدف نیز همواره مورد تأکید این نهاد بوده است.