به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جعفر صباغیان، قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) در آیین توزیع ۶۵ هزار بسته تحصیلی دانش‌ آموزان نیازمند استان که به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب در اردوگاه ثامن الائمه (ع) کمیته امداد برگزار شد، گفت: کمیته امداد از زمان تأسیس در سال ۱۳۵۷ در حوزه‌های مختلف معیشتی، حمایتی، مسکن، اشتغال و سایر خدمات فعالیت کرده است اما در کنار حمایت‌ های مادی، رسیدگی به امور فرهنگی و معنوی جامعه هدف نیز همواره مورد تأکید این نهاد بوده است.

وی توانمندسازی، ایجاد درآمد باثبات و حفظ کرامت انسانی را از محور‌های اساسی فعالیت کمیته امداد دانست.

رضا سلم‌آبادی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی نیز اظهار کرد: امسال از اردیبهشت‌ برنامه‌ ریزی برای تأمین بسته‌ های تحصیلی آغاز شد و از خردادماه نیز رایزنی با بنگاه‌ های اقتصادی، خیران و مجموعه‌ های مختلف برای مشارکت در این طرح را دنبال کردیم، امسال ۶۳ هزار دانش‌ آموز در ابتدا مخاطب طرح بودند که با اضافه شدن دو هزار دانش‌ آموز پیش‌ دبستانی، این تعداد به ۶۵ هزار نفر رسید.