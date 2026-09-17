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به گزارش اداره هواشناسی برای روزهای جمعه و شنبه در ساعت بعد از ظهر افزایش پوشش ابر و وزش باد شدید و قابل ملاحظه همرا با گرد وخاک محلی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی استان, برای روزهای شنبه و یکشنبه دمای روزانه حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش پیدا میکند.
در شبانه روز گذشته سراب شهرک با حداقل دمای ۲ درجه سانتی گراد و سلین با حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتی گراد به ترتیب خنکترین و گرمترین مناطق استان بودند.
دمای هوای سنندج نیز فردا بین ۱۲ تا ۳۵ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.