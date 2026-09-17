هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحدد در گزارشی که برای ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه کرده، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ را بررسی و اعلام کرد این حملات مصداق جنایت جنگی بوده‌اند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحدد در گزارشی که برای ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه کرده، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ را بررسی و اعلام کرد این حملات مصداق جنایت جنگی بوده‌اند.

یکی از این حملات، مدرسه میناب و دیگری مجموعه ورزشی و مناطق مسکونی لامرد را هدف قرار داده است.

براساس یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل، آمریکا با استفاده از موشک‌های تهاجمی دقیق، ساچمه‌های تنگستن را بر فراز یک مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی در لامرد پراکنده کرد و به ساختمان‌های مسکونی، ورزشگاه و یک مدرسه آسیب رساند که منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شد.

کارشناسان گزارش مذکور نتیجه‌گیری کردند که این حمله کورکورانه و بدون تفکیک اهداف بوده و مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شود.

در ساعت پنج بعداز ظهر نهم اسفندماه تنها طی ۳۵ ثانیه چهار موشک در فاصله ۴۰ متری زمین بر فراز مناطق مسکونی لامرد منفجر شد و ۷۲۰ هزار ترکش را بر سر این شهر در جنوب فارس رها کرد.

در این جنایت جنگی ۱۷۰ نفر کشته و زخمی شدند که حتی یک‌نفر از آنان نیز نظامی نیست.