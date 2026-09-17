رئیس سازمان صداوسیما با تاکید بر نقش رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و رفع موانع تولید گفت: رویداد ایران جان تلاشی برای باز کردن پنجره رسانه ملی به روی ظرفیت‌های استان‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، پیمان جبلی در دومین روز سفر خود به آذربایجان‌شرقی و در جریان رویداد ایران جان و در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی استان با تاکید بر نقش رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و رفع موانع تولید گفت: رویداد ایران جان تلاشی برای باز کردن پنجره رسانه ملی به روی ظرفیت‌های استان‌ها است و صداوسیما می‌تواند با ضریب‌دهی رسانه‌ای به مسائل و مطالبات بخش خصوصی زمینه طرح و پیگیری ملی مشکلات اقتصادی را فراهم کند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی صنعت و تجارت در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد:در دوره‌هایی از تاریخ که این استان با روز‌های سختی مواجه بود و یا با ویرانی رو‌برو شد ولی در همه این دوران به یکسری افراد از جمله صنعتگران صدمه‌ای وارد نشد، زیرا آن غارتگران نیز می‌دانستند که اگر بخواهند پیشرفت کنند باید صنعتگر داشته باشند.

وی افزود:بخشی از آنچه امروز در برخی کشور‌های همسایه به عنوان مظاهر صنعت و پیشرفت دیده می‌شود ریشه در انتقال صنعتگران ایرانی در دوره‌های تاریخی دارد.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به نگاه بخشی از نسل جوان به پیشرفت کشور‌های همسایه گفت:بخشی از این موضوع به کوتاهی ما در معرفی ظرفیت‌ها و واقعیت‌های تاریخی کشور بازمی‌گردد باید برای نسل جوان تبیین کنیم که بخشی از پیشرفت‌های منطقه، ریشه در توانمندی و سابقه تاریخی خود ما داشته است.



جبلی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر رسانه ملی به استان‌ها گفت:در دوره‌های مختلف، توجه کافی به دیده‌شدن ظرفیت‌های استان‌ها نشده است اما ما صادقانه اعلام می‌کنیم که ایران جان گامی هر چند کوچک برای جبران این خلا و ایجاد فرصت بیشتر برای دیده شدن استان‌ها است.

وی تاکید کرد: رسانه ما ملی است و ملی یعنی مردم؛ از همین رو تلاش کرده‌ایم در رویداد ایران جان پنجره رسانه ملی را به روی ظرفیت‌های استان‌ها باز کنیم.

رئیس سازمان صداوسیما با بیان اینکه بسیاری از مشکلات استان‌ها زمانی جدی‌تر پیگیری می‌شوند که در سطح ملی مطرح و ضریب رسانه‌ای پیدا کنند افزود: رویداد ایران جان موجب شده است تا من به عنوان خادم رسانه ملی در جمع فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی حضور پیدا کنم و مسائل و ظرفیت‌های این استان را از نزدیک بشنوم.



جبلی با اشاره به ظرفیت صداوسیما برای معرفی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفت:صداوسیما می‌تواند در قالب تبلیغات و میان‌برنامه‌ها، بسته‌های محتوایی مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان را معرفی و ظرفیت‌های موجود را به مخاطبان و سرمایه‌گذاران نشان دهد.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته رسانه ملی در پیگیری مسائل عمومی و اقتصادی کشور گفت: در شبکه‌های مختلف صداوسیما، پیگیری‌های گسترده‌ای درباره برخی مسائل انجام شده است از جمله موضوع آزادسازی سواحل که با پیگیری رسانه‌ای در مدت کوتاهی به نتیجه رسید و همچنین قانون مجوز‌های کسب و کار که پس از سال‌ها پیگیری نشدن در مدت کوتاهی بعد از پیگیری صدا و سیما وارد مرحله اجرا شد.



رئیس سازمان صداوسیما همچنین به نقش رسانه در مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: در دوره‌هایی که کشور با ناترازی انرژی مواجه بود صداوسیما با هم‌افزایی و تولید محتوای رسانه‌ای توانست نقش موثری ایفا کند.

وی افزود: طبق اعلام وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد کاهش مصرف به واسطه اقدامات رسانه ملی و تولیدات آن رقم خورد.

جبلی تصریح کرد: صداوسیما می‌تواند مسئولان را پاسخگو کند و با طرح مسائل و مطالبات مردم و فعالان اقتصادی زمینه پیگیری آنها را فراهم آورد.



رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به اقدامات رسانه‌ای انجام‌ شده در آذربایجان‌شرقی گفت: در این استان یک روز کامل به برنامه‌های مرتبط با صنعت اختصاص داده شده است که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

وی ادامه داد: برنامه‌هایی همچون هشت درصد، پایش، گزارش‌های خبری و میزگرد‌های صنعتی و اقتصادی موضوعات مرتبط با صنعت و اقتصاد را مورد توجه قرار داده‌اند.

جبلی همچنین از اختصاص باکس ویژه‌ای برای طرح موضوعات استان‌ها در یکی از برنامه‌های جریان‌ساز رسانه ملی خبر داد و گفت: در برنامه‌هایی مانند اخبار ۲۰:۳۰ باکسی برای استان‌ها در نظر گرفته خواهد شد تا موضوعات و مسائل مهم آنها در این بخش مطرح شود.

وی افزود: مسائل مربوط به نقاط گمرکی آذربایجان‌شرقی نیز به صورت مستمر در گزارش‌های خبری صداوسیما مطرح و پیگیری شده است.

جبلی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت:راه‌های زمینی می‌توانند یک فرصت بزرگ برای کشور باشند و باید مشکلات و موانع موجود در این مسیر‌ها برطرف شود.

وی افزود:باید این جلسه را مانند یک قرارگاه دید تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع اقدام شود.



رئیس سازمان صداوسیما بر ضرورت همکاری منسجم میان صداوسیمای آذربایجان‌شرقی و اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت: با هماهنگی میان صداوسیمای استان و اتاق بازرگانی می‌توان ظرفیت‌ها، مشکلات و مطالبات بخش خصوصی را به شکل منظم و مستمر مطرح کرد و هر جا موضوعی نیازمند ضریب‌دهی ملی باشد، سازمان صداوسیما نیز وارد میدان خواهد شد.

جمشید برزگر نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌ها و پیشینه تاریخی و فرهنگی تبریز اظهار کرد: تبریز، شهر علامه‌ها و شهداست و همواره جایگاه ویژه‌ای در عرصه‌های مختلف کشور داشته است.

برزگر با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اقتصاد تبریز در اختیار بخش خصوصی است افزود:این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و نقش مهم بخش خصوصی در اقتصاد و توسعه این شهر است.

وی تبریز را یکی از خاستگاه‌های مهم هنر و صنعت فرش ایران دانست و گفت: تبریز شهر هنر و فرش ایران است و صنایعی همچون فرش، چرم و کفش بخشی از هویت و میراث اقتصادی و فرهنگی این شهر به شمار می‌روند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر ضرورت معرفی بیشتر ظرفیت‌های استان خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت صداوسیمای استان، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی آذربایجان‌شرقی بیش از گذشته معرفی شود و از این ظرفیت برای رشد و توسعه استان استفاده کنیم.

مهدی امینی رئیس خانه صمت آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به برگزاری برنامه سه‌شنبه‌های اقتصادی ابراز امیدواری کرد:با حضور و همراهی صداوسیمای استان در این برنامه، ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی تبریز و آذربایجان‌شرقی بیش از گذشته معرفی شود.

امینی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی تبریز افزود: تبریز یکی از قطب‌های مهم صنعت چرم کشور است و بسیاری از اولین‌ها در حوزه صنعت و تولید از این شهر شکل گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی گفت:انتظار داریم اختیارات بیشتری به مدیران استان‌ها واگذار شود تا بتوانند متناسب با شرایط و ظرفیت‌های منطقه تصمیم‌گیری کرده و مسائل واحد‌های تولیدی و صنعتی را با سرعت بیشتری حل کنند.

رئیس خانه صمت آذربایجان‌شرقی ادامه داد: صنعتگران استان در شرایط دشوار اقتصادی تلاش کردند با حفظ نیروی انسانی و تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی از افزایش بیکاری و تعطیلی صنایع جلوگیری کنند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت آذربایجان‌شرقی در حوزه صادرات غیرنفتی اظهار کرد: این استان از ظرفیت بالایی در صادرات غیرنفتی برخوردار است و انتظار داریم توانمندی‌های اقتصادی و صنعتی استان در شبکه سراسری صداوسیما نیز بیشتر معرفی و منعکس شود.

گفتنی است در این نشست، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی نیز ضمن تشریح ظرفیت‌های صنعتی، تجاری و صادراتی استان، دغدغه‌ها و مطالبات خود از رسانه ملی را مطرح کردند.