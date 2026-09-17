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رزمیکاران کردستانی در مسابقات کشوری کیکبوکسینگ ۷ نشان طلا و برنز شدند, این رقابتها با حضور ۶۵۰ ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی تبریز و در چهار رده سنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در پایان رزمی کاران شهرستان بانه به عنوان نماینده استان صاحب دو نشان طلا و پنج گردن آویز برنز شدند با ارائه عملکردی قابل توجه، موفق به کسب هفت عنوان ارزشمند شدند.
مادیار فتاحی در رده سنی نوجوانان وزن منفی ۳۵ کیلوگرم و معید مرادی در رده سنی نوجوانان وزن منفی ۵۹ کیلوگرم دو طلایی تیم کردستان در این مسابقات بودند.
همچنین مبین یوسفی، نیما ذبیحی، آرتان بنیهاشمی، آلان خطیبی و محمد امانی نیز ۵ مدال برنز را در اوزان و ردههای مختلف سنی برای استان به ارمغان آوردند.