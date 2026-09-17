به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار حجت سفیدپوست فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: در راستای اجرای طرح افزایش اقدامات اطلاعاتی در ده روز گذشته مشخص شد جمعی از اقشار آسیب زا حوزه مواد مخدر سعی دارند در ارتباط با قاچاقچی عراقی اقدام به معامله مواد مخدر کنند.

او افزود: با توجه به انسداد مرز و عدم توان تحرک قاچاقچیان عراقی در اروند رود متهم مواد مخدر را در اطراف یکی از انهار اروند رود دپو کرده بود که در اقدام مشترک با عوامل سپاه تیپ ۴۸ و اداره اطلاعات آبادان و جستجوی دشتبان حدود ۷کیلوگرم مواد مخدر مشکوک به شیشه کشف شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: اقدامات فنی و اطلاعاتی با هماهنگی دادستان برای شناسایی و دستگیری متهم عراقی در دستور کار قرار دارد و مواد کشف شده تحویل معاونت اطلاعات دریابانی آبادان شده است.