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رئیس اورزانس ۱۱۵ قم گفت: امسال بین ۵ تا ۶ درصد از تماسهای اورژانس را مزاحمتهای تلفنی تشکیل میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مرکز فوریتهای پزشکی قم با اشاره به اینکه در پنج ماهه امسال بیش از ۱۳۴ هزار تماس با اورژانس انجام شده است گفت: این تعداد تماس به ۵۲ هزار ماموریت منجر شده است که از این تعداد تصادفات شهری و جادهای با بیش از ۱۰ هزار تماس بیشترین تعداد تماسها را به خود اختصاص داده است.
محمد پرورش مسعود افزود: امسال بین ۵ تا ۶ درصد از تماسهای اورژانس را مزاحمتهای تلفنی تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه ناوگان آمبولانس استان از فرسودگی رنج میبرد گفت: در حال حاضر ۴۵ دستگاه آمبولانس در ۴۳ پایگاه اورژانس به مردم خدمت رسانی میکنند.