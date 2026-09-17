به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم با اشاره به اینکه در پنج ماهه امسال بیش از ۱۳۴ هزار تماس با اورژانس انجام شده است گفت: این تعداد تماس به ۵۲ هزار ماموریت منجر شده است که از این تعداد تصادفات شهری و جاده‌ای با بیش از ۱۰ هزار تماس بیشترین تعداد تماس‌ها را به خود اختصاص داده است.

محمد پرورش مسعود افزود: امسال بین ۵ تا ۶ درصد از تماس‌های اورژانس را مزاحمت‌های تلفنی تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه ناوگان آمبولانس استان از فرسودگی رنج می‌برد گفت: در حال حاضر ۴۵ دستگاه آمبولانس در ۴۳ پایگاه اورژانس به مردم خدمت رسانی می‌کنند.