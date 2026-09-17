در آستانه هفته دفاع مقدس، نوزدهمین یادواره ۱۳۳ شهید جبالبارز جنوبی و شمالی شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد وبیست و سومین یادواره ۲۶شهید سرفراز و ۵ شهید گمنام شهر محی آباد کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛در این مراسم حجت الاسلام آقا میری استاد حوزه و دانشگاه در جمع مردم محی آباد پیروزی جبهه مقاومت در مختلف را نتیجه تلاش‌های سردارشهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش دانست وگفت: پیروزی‌های اخیر یمن و پیشروی به خاک عربستان نتیجه تلاش‌های سردار سلیمانی و جبهه مقاومت درمنطقه غرب آسیاست.

حجت الاسلام آقامیری گفت: ورود آمریکا به جنگ ترکیبی تمام عیار در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی نتیجه شکست در جنک نظامی است.

بگفته وی: مردم مبعوث در طول دویست شب حضور مقتدرانه در میدان همه نقش،‌های شوم آمریکا و اسرائیل را خنثی کردند.

نوزدهمین یادواره ۱۳۳ شهید جبالبارز جنوبی و شمالی شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد هم امروز با اجرای سرود حماسی، روایتگری و مداحی و رونمایی از سند جامع دبیرخانه دائمی یادواره برگزار شد.