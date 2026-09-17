مردم مبعوث ایران افزون بر ۲۰۰ شب در هزاران میدان، خیابان، محله و مسجد برای بیعت با حضرت ایت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و خونخواهی امام شهید گرد امده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت: این پدیده بیداری ناشی از بصیرت مردم و قیام فراگیر امت، تبلور وعده صادق امام مجاهد شهید است که فرمودند: اگر حادثه‌ای برای کشور به وجود بیاید، خدای متعال این مردم را برای مقابله با آن مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام می‌کنند.

بعثت مردم پدیده‌ای دفعی نیست بلکه ناشی از تربیت دیرینه و ارتقاء اندیشه در مکتب امامین انقلاب است. ریشه این موضوع پس از اتکال به خداوند متعال، اعتمادی است که امام راحل و امام شهید به مردم داشتند.

اعتماد به مردم در منظومه فکری رهبران انقلاب اسلامی بقدری برجسته است که این دیدگاه در کنار جمهوریت نظام از جایگاه کانونی برخوردار است. معمار کبیر انقلاب اسلامی در کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوع نظام را به همه پرسی گذاشتند که با کسب بیش از ۹۸.۲ درصد، حد نصابی بی نظیر در دنیا برجای گذاشته شد.

امام خمینی (ره) در خرداد ماه ۵۸ تصریح کردند " میزان، رای ملت است " که این دیدگاه با فاصله بسیار زیاد، مترقی‌تر از نظر برجسته‌ترین اندیشمندان لیبرال دمکراسی دنیاست.

امام مجاهد شهید حضرت ایت الله خامنه‌ای هم با تاکید بر این نکته که " رای مردم حق الناس است "، فصل تازه‌ای در تبیین مردم سالاری دینی رقم زدند که در تاریخ بی نظیر است.

اعتماد به مردم که امامین انقلاب اسلامی به ان باور داشتند در منظومه فکری حضرت ایت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی هم تا به ان حد است که در پیام ۲۱ اسفند ماه پارسال نوشتند: "در این چند روزی که کشور بدون رهبر و بدون فرمانده کلّ قوا بود، دیده شد. بصیرت و هوشمندی ملّت بزرگ ایران در واقعه‌ی اخیر و پایمردی و شجاعت و حضورش، دوست را به تحسین و دشمن را به حیرت واداشت. این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید. "

ایشان البته عملکرد در تراز ملت مبعوث را از سه قوه، مطالبه کرده‌اند که در پیام ۶ شهریور ۱۴۰۵ به مناسبت هفته دولت تأکید کردند:"مردم عزیز ایران که در شش‌ماه گذشته عیار حقیقی خود را در جلوه‌های مختلف جهاد با دشمن، حضور در میادین، انسجام و همدلی و همراهی خود آشکار نموده‌اند، شایسته و مستحقّ آن هستند که خدمتگزاری قوا و دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی در مسیر رسیدن به سطح مطلوب این نظام مقدّس و شأن والای ملّت مبعوث شده را حس نمایند. "

واقعیت این است که اگر از منظر " برهان خلف " به موضوع بنگریم در می‌یابیم، اگر مردم مبعوث در دفاع از امنیت ملی به میدان نیامده و محاسبات دشمن امریکایی – صهیونی را بر هم نزده بودند، نظام سلطه چه نقشه شومی را برای ایران زمین در سر می‌پروراند.

بررسی انقلاب‌های بزرگ دنیا حکایت از ان دارد که مردم فقط در انقلاب اسلامی تجلی معنای حقیقی جمهوریت هستند، زیرا حمایت مردمی از سایر انقلاب‌ها در کمتر از یک دهه پس از پیروزی کمرنگ یا بکلی از بین رفته است.

انقلاب کبیر ۱۷۸۹ فرانسه که برای تحقق ازادی شکل گرفته بود در کمتر از یک دهه چنان از ارمان‌های نخستین منحرف شد که ناپلئون بناپارت که فردی خونخوار بود به قدرت رسید. این فرایند در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه هم تکرار شد که در فاصله اندکی پس از انقلاب، استالین دیکتاتور زمام امور را به دست گرفت.

انقلاب الجزایر در سال ۱۹۶۲ هم که برای بیرون راندن فرانسوی‌ها با یک میلیون شهید به پیروزی رسیده بود دچار انحرافی مشابه شد. محمد مرسی رهبر انقلاب مصر هم در کمتر از یک سال پس از پیروزی در سال ۲۰۱۲ به زیر کشیده شد و نظامیان با در دست گرفتن قدرت او را به زندان انداختند.

انقلاب اسلامی، اما پس از گذشت ۴۷ سال هنوز چنان از پشتوانه مردمی برخوردارست که با یک فراخوان برای دفاع از کشور در برابر تهاجم رژیم‌های امریکا و صهیونی افزون بر ۳۱ میلیون نفر نامنویسی کردند که در قالب طرح " جان فدا " سازماندهی شده‌اند.

اندیشه اعتماد به مردم صرفا امری نظری نیست که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب به عنوان رئیس بسیج مستضعفین هم با کلید واژه‌های " هر ایرانی، یک بسیجی"، " تقویت شبکه اطلاعات مردمی "، " استفاده از ظرفیت آحاد مردم " عملیاتی شدن ان را مطالبه کرده‌اند.

رهبر انقلاب اسلامی که فرمان به تقویت بسیج داده‌اند در حقیقت زمینه سازی تحقق اندیشه امامین انقلاب مبتنی بر تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی را مد نظر قرار داده‌اند. این همان استمرار عمل به منظومه فکری رهبران انقلاب اسلامی است که از ۲۰ میلیون به ۹۰ میلیون نفر گسترش می‌یابد. تحقق این اندیشه بی تردید تضمین کننده امنیت و منافع ملی در چارچوب مردم سالاری دینی است که همگان برای اجرایی شدن ان باید بکوشند. باذن الله

#دکتر_حسن_عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی رسانه ملی