فلزیاب، سلاح غیرمجاز و تعدادی سکه و اشیای تاریخی از یک حفار غیرمجاز در بابل کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل گفت: در پی دریافت گزارش و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، فردی که اقدام به حفاری غیرمجاز در منطقه می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

میثم اکبری افزود: در بازرسی از محل، یک دستگاه فلزیاب، یک قبضه سلاح غیرمجاز و مقادیری سکه و اشیای تاریخی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: برای متهم پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع برای طی مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی بابل گفت: دستگاه قضایی با حفاری‌های غیرمجاز و تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی با هدف دستیابی به اشیای تاریخی و فرهنگی، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

اکبری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری مشکوک یا غیرمجاز، مراتب را در اسرع وقت به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهند تا از تخریب و تعرض به آثار تاریخی و فرهنگی جلوگیری و اقدامات قانونی لازم انجام شود.