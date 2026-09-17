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مردم مبعوث با ایمان، معرفت و انتخاب آگاهانه، استمرار راه امامت و ولایت را فریاد میزنند و نشان میدهند که پیوند «امت» و «امامت» همچنان استوار، زنده و الهامبخش باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛از چهار گوشه ایران تا حریم امن شمسالشموس ، جایی که بغضهای فروخوردهی چند ماهه برمزار رهبر شهید سر باز میکند، اما این اشکها پایان ماجرا نیست، بلکه آغازی است برای یک پیمان ناگسستنی با راه و مرام ایشان.
محمدمولایی خبر نگار خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در سفر به مشهد مقدس گزارشی تهیه کرده از رواق دارالذکر و زائران امام شهید: