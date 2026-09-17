مردم ایران اسلامی، بار‌ها در بزنگاه‌های تاریخ پرفراز و نشیب وطن، ثابت کردند هرجا صحبت از کمک و همدلی باشد، پای کارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، ملت مبعوث شده و خستگی ناپذیری که با گذشت ۲۰۰ شب در سنگر خیابان خوش درخشیدند، اینبار بیاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با شرکت در پویش هم‌کلاسی، مهربانی و همدلی را در سراسر ایران جان، جاری کردند.

این پویش ملی که به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام و با مشارکت بی‌دریغ گروه‌های مردمی، جهادی و معلمان آموزش و پرورش در حال اجراست، نمادی از وحدت و همبستگی ملی است.