به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ خوشناموند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان ماهشهر متهم دارای سوابق متعدد سرقت را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی، به مخفیگاه او مراجعه کردند.

وی افزود: متهم در صحنه دستگیری در برابر مأموران مقاومت کرد و با سلاح سرد در اختیار، یکی از کارکنان را مجروح که بلافاصله ماموران با رعایت قانون به کارگیری سلاح او را زمین گیر و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر تصریح کرد: در بازرسی از منزل متهم، تعدادی اموال مسروقه مربوط به مالباختگان کشف شد.

سرهنگ خوشناموند در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت با مخلان امنیت و سارقان برخورد می‌کند و در این مسیر، حفظ امنیت شهروندان و رعایت قانون در همه مراحل، سرلوحه اقدامات مأموران است.