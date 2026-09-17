به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی و پدر شهیده زهرا گلپایگانی، در پیش نشست ششمین کنگره بین المللی امام رضا علیه السلام، با تبیین مفهوم «فرهنگ شهادت» در سیره امام رضا (ع) گفت: باید میان شهادت و فرهنگ شهادت تفاوت قائل شد؛ شهادت واقعه‌ ای نورانی در یک زمان و مکان خاص است اما در پس این واقعه، فرهنگ و یک سبک زندگی‌ قرار دارد که انسان را برای رسیدن به این مرتبه تربیت می‌ کند.

حجت‌ الاسلام والمسلمین محمدجواد محمدی گلپایگانی با بیان اینکه شهادت امری اتفاقی و تصادفی نیست، افزود: فرهنگ شهادت مجموعه‌ ای از فضایل و ارزش‌ های والای انسانی است که در نهایت، انسان را برای رسیدن به مقام شهادت پرورش می‌ دهد.

محمدی گلپایگانی، ایمان، اخلاص، معرفت، مجاهدت و استقامت را پنج مؤلفه اصلی فرهنگ شهادت برشمرد و اظهار کرد: نخستین عنصر، ایمان است؛ شهادت تنها یک کشته‌ شدن حماسی و قهرمانانه نیست، بلکه امری معنوی و دینی و برخاسته از ایمان به خداست و از این منظر، فرهنگ شهادت یک فرهنگ توحیدی است.

وی با اشاره به حدیث سلسلة الذهب امام رضا (ع)، توحید را بنیان این فرهنگ دانست و ادامه داد: عنصر دوم، اخلاص است؛ شهید پیش از رسیدن به شهادت، خالصانه زندگی کرده و حرکت او برای خدا شکل گرفته است.

داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی، معرفت و شناخت را سومین مؤلفه فرهنگ شهادت معرفی کرد و گفت: حرکت شهید، حرکتی آگاهانه و آگاهی‌ بخش است، نه حرکتی هیجانی و احساسی؛ شهید در بستر معرفتی عمیق حرکت می‌ کند.

وی با اشاره به آثار حضور امام رضا (ع) در ایران افزود: حرکت امام رضا (ع)، معرفت‌ زا و معرفت‌ افزا بود و حضور ایشان در ایران تأثیری عمیق بر آشنایی این سرزمین با معارف اهل‌ بیت (ع) داشت.

محمدی گلپایگانی همچنین با اشاره به توجه رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌ الله سیدعلی خامنه‌ ای (رضوان الله تعالی علیه)، به مطالعه زندگی شهدا، بیان کرد: زندگی شهید خود درس‌ آموز و معرفت‌ بخش است و شهید پیش از آن‌ که جان خود را تقدیم کند، با شیوه زندگی و عمل خود به تبیین و آگاهی‌ بخشی می‌ پردازد.

وی مجاهدت بی‌ وقفه را چهارمین عنصر فرهنگ شهادت دانست و با اشاره به سیره امام رضا (ع) گفت: جهاد و شهادت در فرهنگ اسلامی مفاهیمی به‌ هم‌ پیوسته‌اند و شهادت در نقطه اوج یک زندگی همراه با تلاش و مجاهدت قرار می‌ گیرد.

محمدی گلپایگانی با اشاره به هجرت امام رضا (ع) از مدینه و مواجهه ایشان با دستگاه بنی‌ عباس افزود: اگر مسئله صرفا شهادت بود، این هجرت و مجاهدت معنا پیدا نمی‌ کرد؛ امام رضا (ع) سختی این مسیر را پذیرفتند و همین حرکت، آثار گسترده‌ ای در گسترش معارف اهل‌ بیت (ع) بر جای گذاشت.

وی با اشاره به نهضت امام حسین (ع) نیز تأکید کرد: فرهنگ شهادت تنها به لحظه شهادت محدود نیست، بلکه تلاش، مجاهدت و مسیری که پیش از آن طی می‌ شود، بخش مهمی از این فرهنگ است.

محمدی گلپایگانی، استقامت را پنجمین مؤلفه فرهنگ شهادت برشمرد و گفت: خسته نشدن، ناامید نشدن و احساس مسئولیت تا آخرین لحظه، از ویژگی‌ های این فرهنگ است و مجاهدت بدون استقامت نمی‌ تواند انسان را به مقصد برساند.

وی با اشاره به زندگی و مبارزات رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌ الله سیدعلی خامنه‌ ای، پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجاهدت مستمر و احساس مسئولیت را از ویژگی‌ های سیره ایشان دانست.

محمدی گلپایگانی در پایان تأکید کرد: آنچه باید از امام رضا (ع) و شاگردان برجسته مکتب ایشان آموخت، تنها مفهوم شهادت نیست، بلکه «فرهنگ شهادت» است؛ فرهنگی که بر پنج عنصر ایمان، اخلاص، معرفت، مجاهدت و استقامت استوار است.