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مدیرکل امور مالیاتی کردستان از پیشبینی اعتبار برای ۲ طرح مهم راهسازی استان در قالب طرح «نشاندار کردن مالیات» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فعله گری اظهار داشت: هدایت منابع مالیاتی به سمت طرحهای اولویتدار عمرانی، یکی از ظرفیتهایی است که میتواند بخشی از نیازهای زیرساختی استانها را تأمین کند.
وی افزود: در این راستا و در مجموع یک هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال اعتبار برای دو طرح راهسازی استان از محل منابع مالیاتی پیشبینی شده است.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: از این میزان، ۹۶۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال به پروژه بهسازی محور اصلی سنندج–مریوان–باشماق اختصاص خواهد یافت و ۸۱۰ میلیارد ریال نیز برای بخش استانی کریدور بزرگراهی غرب کشور در محدوده میاندوآب–کرمانشاه در نظر گرفته شده است.
فعله گری عنوان کرد: استفاده از ظرفیت «نشاندار کردن مالیات» این امکان را فراهم میکند که بخشی از درآمدهای مالیاتی به سمت طرحهایی هدایت شود که اجرای آنها برای توسعه استان و رفع نیازهای زیرساختی اهمیت بیشتری دارد.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» تنها به پروژههای راهسازی محدود نمیشود، تصریح کرد: در کردستان طرحهایی در حوزههای مختلف از جمله فرهنگ، آب، آموزش و فاضلاب نیز از این ظرفیت استفاده کردهاند
مدیرکل امور مالیاتی کردستان از احداث مجتمع فرهنگی–هنری سنندج، اجرای طرح آبرسانی به شهر سقز از سد چراغویس، احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره به عنوان بخشی از این پروژهها نام برد.