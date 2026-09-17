به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فعله گری اظهار داشت: هدایت منابع مالیاتی به سمت طرح‌های اولویت‌دار عمرانی، یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند بخشی از نیاز‌های زیرساختی استان‌ها را تأمین کند.

وی افزود: در این راستا و در مجموع یک هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال اعتبار برای دو طرح راهسازی استان از محل منابع مالیاتی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: از این میزان، ۹۶۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال به پروژه بهسازی محور اصلی سنندج–مریوان–باشماق اختصاص خواهد یافت و ۸۱۰ میلیارد ریال نیز برای بخش استانی کریدور بزرگراهی غرب کشور در محدوده میاندوآب–کرمانشاه در نظر گرفته شده است.

فعله گری عنوان کرد: استفاده از ظرفیت «نشان‌دار کردن مالیات» این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از درآمد‌های مالیاتی به سمت طرح‌هایی هدایت شود که اجرای آنها برای توسعه استان و رفع نیاز‌های زیرساختی اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» تنها به پروژه‌های راهسازی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در کردستان طرح‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگ، آب، آموزش و فاضلاب نیز از این ظرفیت استفاده کرده‌اند

مدیرکل امور مالیاتی کردستان از احداث مجتمع فرهنگی–هنری سنندج، اجرای طرح آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ‌ویس، احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره به عنوان بخشی از این پروژه‌ها نام برد.