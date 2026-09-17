به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل هلال‌احمر مازندران گفت: ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر سقوط یک فرد ۴۰ساله در آبشار ممشلم رامسر دریافت شد.

غلامعلی فخاری اشرفی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی شامل چهار نجاتگر از پایگاه امداد و نجات دریای رامسر، با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از حدود یک ساعت پیمایش در مسیر جنگلی و با استفاده از تجهیزات تخصصی، فرد سقوط‌کرده را به محل امن منتقل کردند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران گفت: فرد مصدوم پس از انجام اقدامات امدادی به بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر تحویل داده شد.