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غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران در جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان قم گفت: مرحله جدید سرشماری عمومی در کشور شامل عملیات خود اظهاری خانوارها در هفتههای اول مهرماه اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مرکز آمار ایران در جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان از آغاز مرحله جدید سرشماری عمومی در کشور شامل عملیات خود اظهاری خانوارها در هفتههای اول مهرماه خبر داد.
غلامرضا گودرزی گفت: در این مرحله به خانوادههایی که اطلاعات آنها در سامانههای ثبتی نیاز به تکمیل یا صحت سنجی دارد مراجعه میشود که قبل از آن از طریق پیامک به سرپرست خانواده اطلاع رسانی خواهد شد.
وی دادههای شهروندان را کاملاً محرمانه دانست و افزود: باتوجه به مصوبه هیئت وزیران، تمامی دادههای ثبتی دستگاهها، بصورت گمنام در اختیار این مرکز قرار گرفته است.
رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اول آبان ماه آغاز میشود افزود: سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با عملیات میدانی هدفمند انجام میشود چرا که اطلاعات بیشتر افراد در سامانههای ثبت احوال و املاک و اسکان ثبت شده است.
وی یکی از اقدامات ویژه این دوره از سرشماری را محاسبه دقیق نرخ مهاجرت و جمعیت شناور دانست و با تاکید بر اهمیت سرشماری در ترسیم آینده کشور، از تمامی شهروندان خواست؛ با مشارکت و همکاری فعال در این طرح ملی، سهم خود را در بهبود برنامهریزیهای کشور ایفا کنند.