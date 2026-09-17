تیم دلسوختگان قم در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل تیم شهرداری ساوه به پیروزی ۲ بر یک رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دلسوختگان قم به دومین برد خود در بازی خانگی رسید.

تیم دلسوختگان اهل بیت قم در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور عصر امروز در دیداری خانگی به مصاف شهرداری ساوه رفت و در پایان با دو گل مصطفی موسوی خواه با نتیجه ۲-۱ به پیروزی رسید.

نماینده قم با این پیروزی ۷ امتیازی شد و با یک پله صعود در رده هفتم جدول ۱۴ تیمی ایستاد.

شهرداری ساوه نیز با سه امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد.

تیم فوتسال دلسوختگان قم سوم مهرماه و در هفته ششم، میهمان تیم پالایش نفت اصفهان خواهد بود.