به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در آستانه مهر تحصیلی، ۶۵ هزار بسته تحصیلی برای توزیع بین دانش‌ آموزان کم برخودار خراسان رضوی آماده شده است. خیران در قالب طرح مهر همدلی، هزینه این بسته‌ های لوازم مدرسه را تامین کرده‌ اند.



مدیر حوزه علمیه خراسان رضوی دیشب در مراسم تجلیل از واقفان حوزوی در مشهد گفت: ارزشمندترین مصادیق وقف، برای اسکان طلاب است.



نشست تخصصی شورای کانون‌ های بسیج استادان دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی، با محوریت نقش‌ آفرینی دانشگاه در تمدن‌ سازی و پاسخگویی به پرسش‌ ها و ابهامات نسل جوان در مشهد برگزار شد.



سخنگوی سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: با افزایش موارد مثبت کرونا، همزمان با بازگشایی مدارس، افراد دارای علائم تنفسی از حضور در تجمعات و تماس با افراد آسیب‌ پذیر خودداری کنند و از ماسک استفاده کنند.



مهلت ثبت‌ نام و انتخاب رشته متقاضیان پذیرش کاردانی به کارشناسی که پذیرش آنها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی است، تا پایان روز ۲۹ شهریور تمدید شد. ثبت‌ نام‌ کنندگان قبلی نیز تا یکشنبه فرصت ویرایش در سایت سازمان سنجش را دارند



و رادیو دری صدا و سیمای خراسان رضوی فردا ۴۶ ساله می‌ شود. این رسانه هر روز از ساعت ۵ و ۵۰ دقیقه صبح تا ۱۸ و ۵۰ دقیقه شب به وقت ایران در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی فعال است تا صدای مردم افغانستان باشد