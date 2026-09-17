مهسا کارگری، داور بین‌المللی بسکتبال ایران در دومین قضاوت خود در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، دیدار چین‌تایپه و مغولستان را به عنوان داور اول قضاوت خواهد کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهسا کارگری در دومین قضاوت خود در رقابت‌های بسکتبال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، جمعه از ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت تهران دیدار تیم‌های ملی چین‌تایپه و مغولستان از گروه C را قضاوت خواهد کرد.

در این دیدار، کارگری به عنوان داور اول در کنار سرداور ژاپنی و داور دوم از هند، تیم داوری این مسابقه را تشکیل می‌دهند.

کارگری پیش از این نیز در این دوره از بازی‌های آسیایی، دیدار ژاپن و هنگ‌کنگ از گروه B مسابقات بسکتبال زنان را قضاوت کرده بود.