به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، بسته اخبار شامل چند خبرکوتاه و متنوع است.

تجدید میثاق کارکنان فراجا با آرمان‌های والای شهدا

جمعی از کارکنان انتظامی به همراه خانواده هایشان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با برپایی محفل انس با قرآن کریم، عهدی دوباره با این جان فدایان وطن در دفاع از کشور بستند.

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برپایی آیین اختتامیه دوره قرآن آموزی در رشت

این آیین با حضور ۲۵۰ قرآن آموز کودک و نوجوان که تابستان امسال در رشته‌های حفظ قرآن، مفاهیم، قصه خوانی، تفسیر و روان خوانی آموزش دیدند، برگزار شد.

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تجلیل از نوجوانان حافظ قرآن کریم در صومعه سرا

دراین مراسم از ۱۵ نوجوان دختر و پسر حافظ یک تا پنج جز قرآن با اهدای هدایا قدردانی شد.

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اجرای ۲ طرح راهداری در آستانه اشرفیه

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در بازدید از این طرح‌ها گفت: این طرح با بیش از ۶۰ میلیارد تومان در این شهرستان در حال اجراست.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی هم از تخصیص هزار و ۸۰۰ تن قیر از سوی سازمان راهداری کشور برای آسفالت و مرمت محور‌های اصلی این شهرستان خبر داد.

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تاکید فرماندار رودبار بر آسیب شناسی مسائل فرهنگی

فرماندار رودبار در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان خواستار برنامه‌ریزی جدی مسئولان امر برای رفع آسیب مسائل فرهنگی و تحکیم بنیان خانواده‌ها در برابر تهاجمات فرهنگی شد.

امام‌جمعه رودبار نیز دراین نشست گفت: ناخودباوری مهمترین آسیب فرهنگی است و اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، مهمترین عامل مقابله با تهاجمات فرهنگی است.