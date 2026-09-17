با دستگیری سه مسافرنما و اعتراف به قتل راز مفقودی شهروند بمی برملا شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت : در پی اعلام یک خانم مبنی بر مفقودی همسرش در اوایل مرداد ، ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و پلیسی دریافتند فرد مفقود شده پس از سوار کردن سه مسافر در ورودی شهر بم، از حوزه شهر خارج شده است.

سرهنگ عباس احمدپور بیان کرد: با پیگیری‌های بعدی پلیس و ردزنی‌های تخصصی، هویت هر سه مسافر این خودرو مشخص و همه آنان در عملیاتی غافلگیرانه در روستا‌های حومه استان سیستان و بلوچستان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی بم گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی، به سرقت خودرو با عنوان مسافر و سپس قتل راننده و رها کردن او در بیابان‌های اطراف اعتراف کردند و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.