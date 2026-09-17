نشست معتمدین میرجاوه با محوریت توسعه مشارکت‌های مردمی و خیرخواهانه در امور خیرین و مردم یاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مبارکی فرماندار شهرستان میرجاوه در این نشست گفت: خیرین مدرسه ساز تاکنون توانسته‌اند در بخش مدرسه سازی گام‌های بلندی بردارند و همپای اعتبارات دولتی نسبت به امر مدرسه سازی اقدام نمایند.

کرد رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان میرجاوه گفت: در حال حاضر ۳۰ طرح آموزشی نیمه‌تمام در شهرستان مرزی میرجاوه وجود دارد که تکمیل و بهره‌برداری از آنها، مستلزم مشارکت و حمایت ویژه‌ی خیرین مدرسه‌ساز است.

امام جمعه اهل سنت شهرستان میرجاوه در این نشست گفت خدمت کردن به مردم به ویژه در حوزه آموزش و پرورش، از مهم‌ترین وظایف ماست.

مشاور استاندار در امور خیرین و مردم‌یاری نیز گفت: حضور چهره‌های نیک‌اندیش در عرصه مدرسه‌سازی، تنها بنا کردن یک ساختمان نیست؛ بلکه ساختن آینده فرزندان این مرز و بوم است.