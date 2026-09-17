شکست در هفته پنجم
شهرداری ساوه به میزبان قمی باخت
تیم فوتسال شهرداری ساوه در قم مغلوب میزبان خود دلسوختگان این شهر شد.
شهرداری با این شکست ۳ امتیازی ماند و در خانه دوازدهم قرار گرفت.
فردا هم دیگر نمایندگان استان، سن ایچ در ساوه میزبان تیم پردیس شهید شیری قزوین است و پالایش نفت شازند از تیم فولاد زرند ایرانیان پذیرایی میکند.
هم اکنون و تا پیش از پایان هفته پنجم، تیم پالایش نفت شازند با ۷ امتیاز در رده پنجم قرار دارد و سن ایچ ساوه هر با ۳ امتیاز در ردههای یازدهم جدول قرار دارد.
استان مرکزی ۳ نماینده در لیگ برتر فوتسال دارد که ۲ تیم آن به نامهای سن ایچ و شهرداری، ساوجی و یک تیم هم با نام پالایش نفت شازند در این رقابتها مسابقه میدهد.