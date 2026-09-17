ماه مهر با پویش مهر علوی

فعال شدن گروه‌های جهادی و خیرین در آستانه ماه مهر، هموطنان نیکوکاری که با همکاری بنیاد علوی و مساجد در حال تدارک ۲۷۵ هزار بسته نوشت افزار برای دانش آموزان دهک‌های پایین درآمدی هستند.