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ماه مهر با پویش مهر علوی

فعال شدن گروه‌های جهادی و خیرین در آستانه ماه مهر، هموطنان نیکوکاری که با همکاری بنیاد علوی و مساجد در حال تدارک ۲۷۵ هزار بسته نوشت افزار برای دانش آموزان دهک‌های پایین درآمدی هستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۱۹:۲۰
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برچسب ها: ماه مهر ، نوشت افزار ، سال تحصیلی جدید
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