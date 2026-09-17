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معاون اجرایی رئیسجمهور با قدردانی از تلاش مردم، نیروهای مسلح، مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، بر حفظ انسجام و تابآوری کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون اجرایی رئیسجمهور با قدردانی از تلاش مردم، نیروهای مسلح، مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، بر حفظ انسجام و تابآوری کشور تأکید کرد و گفت: نباید با تفرقه و ناتوان نشاندادن دولت، یکی از ارکان نظام را تضعیف کرد.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور عصر امروز در دیدار با مدیران اجرایی استان زنجان که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، با اشاره به تلاشهای انجامشده برای استمرار خدمات عمومی اظهار کرد: بسیاری از اقداماتی که مردم نتیجه آن را در زندگی خود میبینند، حاصل تلاشهایی است که در پشتصحنه انجام میشود.
معاون رئیسجمهور با اشاره به تأمین تجهیزات شبکه برق افزود: ترانسها، دکلها و بسیاری از تجهیزات موردنیاز در داخل کشور تولید میشود و کارگران در شرایط دشوار برای تأمین این تجهیزات و جلوگیری از قطع برق مردم تلاش میکنند.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف گفت: مدرسهسازی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، نظام سلامت و مدیریت بحران از جمله اقداماتی بود که با وجود محدودیتها و فشارهای مختلف دنبال شد.
قائمپناه با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی تصریح کرد: گرانی برای مردم طاقتفرساست، اما با وجود این مشکلات، کمبود و نایابی گسترده کالاها و خدمات موردنیاز مردم شکل نگرفت و این موضوع حاصل تلاش مجموعه دولت بهویژه رئیسجمهور، مدیران و کارکنان دستگاههای مختلف و همراهی مردم است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: از مردم عزیز زنجان و سراسر کشور میخواهم انسجام و تابآوری خود را حفظ کنند. این روزها، روزهای تابآوری ماست و باید همه قدردان تلاش یکدیگر باشیم و بهجای ایجاد فضای منفی، به یکدیگر انرژی مثبت بدهیم.
قائمپناه ادامه داد: نباید نگاه وحدتشکن داشته باشیم و نباید دولت را ناتوان نشان دهیم، چون بر خلاف منوبات امام شهید و رهبری انقلاب است، چرا که دولت یکی از ارکان جمهوری اسلامی است و اعضای دولت با اخلاص و در شرایط دشوار برای اداره امور کشور و خدمت به مردم تلاش میکنند.
وی با اشاره به جایگاه ارکان مختلف نظام افزود: نیروهای مسلح، ارتش، نیروی انتظامی، دستگاههای امنیتی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، دولت و شورای عالی امنیت ملی، همگی بخشی از ساختار جمهوری اسلامی هستند و تضعیف هر یک از این ارکان به معنای تضعیف مجموعه نظام و منویات رهبری انقلاب است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به نقش نیروهای مسلح و وزارت دفاع در تأمین تجهیزات دفاعی و دفاع همهجانبه از کشور گفت: در شرایط جنگی، نیروهای مسلح برای دفاع از کشور تلاش کردند و در کنار آن، مردم، دولت و سایر بخشهای حاکمیت نیز برای استمرار امور کشور و تأمین نیازهای مردم تلاش کردند.
وی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ما موفق شده است که ابرقدرتی مانند امریکا را به زانو دربیاورند، ادامه داد: یادمان باشد چند سال پیش نام ناوهای آمریکایی ابهت داشت، اما ما جنگیدیم و ناوگان آمریکا از متطقه فرار کرد و الان هم ناوی در خلیجفارس و دریای عمان نیست و از اقیانوس هند ما را محاصره کرده و نمیتواند جلو بیاید که ما در این رابطه مدیون نیروهای مسلح برای دفاع با ساخت تجهیزات مد نظر هستیم.
قائمپناه درباره نحوه تصمیمگیری در مسائل مهم کشور نیز گفت: موضوعات کلان در ساختارهای قانونی و کارشناسی، از جمله شورای عالی امنیت ملی، بررسی میشود و فرماندهان نظامی، مسئولان ارشد سیاسی و رؤسای قوا در این فرآیند نقش دارند.
وی با تاکید بر اینکه مردم، دولت و دیگر اقشار در تابآوری کشور نقش ایفا کرده و میکنند، ادامه داد: دشمن همه تلاش خود را کرد تا کشور را از درون دچار فروپاشی کند ولی نشد، لذا وارد فاز نظامی شد، پس همه باید قدردان همدیگر باشیم و انرژی مثبت بدهیم و همدیگر را به ناتوانی متهم نکنیم، چرا که در واقع همه با جان و دل در حال فعالیت و در معرض شهادت هستند.
افزود: در تصمیمات مهم، موضوعاتی مانند دیپلماسی، میدان، زمان و نحوه اقدام مورد بررسی قرار میگیرد و برای کشور هزینه و فایده اقدامات مختلف سنجیده میشود تا تصمیم مناسب اتخاذ شود.
قائمپناه با تأکید بر ساختارمند بودن نظام تصمیمگیری کشور خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی یک ساختار کارشناسی دارد و مصوبات آن نیز مسیر قانونی خود را طی میکند، بنابراین نباید خارج از این ساختارها با ایجاد تفرقه یا اقدامات شتابزده، انسجام کشور را تضعیف کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با وجود همه فشارها و تهدیدها، ایران همچنان استوار، محکم، قوی و قدرتمند باقی بماند و مردم نیز با حفظ انسجام و تابآوری، از این شرایط عبور کنند.