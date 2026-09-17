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در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار شهرستان قروه، شهیدان پرویز آئینی و احسان شیروانی، و با حضور هیئت نجاتغریق و تیم غواصی واحد آتشنشانی دوره مشترک بازآموزی در محل سراب قروه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در دوره آموزشی نجات غریق، شرکتکنندگان با حضور مربیان تخصصی، تمرینهای عملی شامل تکنیکهای نجات در آب، اصول ایمنی در عملیات غواصی، شیوههای صحیح امدادرسانی در شرایط بحرانی و هماهنگی میان نیروهای عملیاتی را مرور و تمرین کردند.
هدف از برگزاری این دوره تقویت هماهنگی عملیاتی میان نجاتغریق، غواصی و آتشنشانی، افزایش آمادگی جسمانی و مهارتی نیروهای حاضر در عملیاتهای آبی، مرور آموزشهای تخصصی برای ارتقای سطح واکنش در شرایط اضطراری، تجلیل از شهدای ورزشکار و یادآوری نقش آنان در ترویج فرهنگ ایثار و خدمت.
در این برنامه از خانواده دو شهید ورزشکار تجلیل و قدردانی شد.