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کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کومله به مناسبت پایان کارگاههای تابستانی و آغاز ترم پاییز، جشنی با عنوان «سلام به پاییز» برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کومله گفت: در جشن «سلام به پاییز»، اعضای کانون بیش از ۱۰۰ نوجوان کوملهای آثار خود را که در طول ترم تابستان خلق کرده بودند، در قالب حدود ۱۴ غرفه به فروش رساندند.
سلیلا میرکشوری افزود: در این غرفهها، محصولات متنوعی همچون دستسازههایی مانند گردنبند، دستبند، سفال، و همچنین محصولات کشاورزی و خوراکی نظیر تخممرغ، آبنبات سنتی و سایر اقلام عرضه شد.
وی گفت: شاهنامهخوانی، حکایتی از گلستان سعدی و اجرای موسیقی از بخش فرهنگی جشن «سلام به پاییز» بود.
میرکشوری افزود: در بخش پایانی این جشن، اعضا با گردوهای درخت کانون کومله به بازی محلی «آغوز بازی» (گردوبازی) مشغول شدند و پس از آن، در فضایی سرشار از شادی و نشاط، در کنار یکدیگر غذا خوردند.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کومله گفت: به تمامی شرکتکنندگان در این برنامه، هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.