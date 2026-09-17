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تیمهای پالایشنفت بندرعباس، دلسوختگان قم و نگینتندیس قرچک در روز نخست هفته پنجم لیگ برتر فوتسال مقابل حریفان به برتری رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست هفته پنجم لیگ برتر فوتسال ایران در فصل ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ با برگزاری سه دیدار آغاز شد و در اصفهان، گیتیپسند از پالایشنفت بندرعباس پذیرایی کرد و علیرضا افضل با تیم بندرعباس مقابل گیتیپسند و شاگرانش قرار گرفت و وحید شمسایی نیز در این مسابقه حاضر بود و این موضوع عملکرد بازیکنان را بیش از پیش بهتر کرده بود و شاگردان مجمد کشاورز در ابتدا به گل رسیدند و نیمه نخست را به سود خود به اتمام رساندند، اما در آغاز نیمه دوم این پالایش نفت بود که موفق به گلزنی شد تا بازی به تساوی کشیده شود و در ادامه تلاشهای دو تیم به بن بست خورد و دقایق انتهایی سیستم پاورپلی نیز از سوی گیتیپسند مورد استفاده قرار گرفت، اما اشتباهات باعث شد تا در این سیستم گل دوم بندریها بدست آید و سه امتیاز به حساب این تیم واریز شود تا صدرنشین شوند.
در مشهد، دائم پناه هر دو نیمه را با یک گل به نگین تندیس واگذار کرد تا قرچکیها سه امتیاز از مشهد به خانه ببرند و نماینده مشهد وارد بحران قعرنشینی شود. در قم نیز دلسوختگان در نیمه نخست به گل رسیدند، اما بلافاصله گل تساوی را دریافت کردند در نیمه دوم و دقایق انتهایی دلسوختگان به گل دوم رسید تا در نهایت با نتیجه دو بر یک به برتری دست یابد.
روز دوم هفته پنجم لیگ برتر فوتسال، پنجشنبه ٢۶ شهریور:
دائمپناه مشهد ۰ – ٢ نگینتندیس قرچک
گلزنان نگینتندیس: امیرعلی لطفی، امیر عباسیان
دلسوختگان قم ۲ – ١ شهرداری ساوه
گلزنان دلسوختگان: سیدمصطفی موسویخواه (روحالله ایثاری)، سیدمصطفی موسویخواه / گلزنان شهرداری: محمدحسن فهیمی (علی مروتی)
گیتیپسند اصفهان ١ – ۲ پالایشنفت بندرعباس
گلزنان گیتیپسند: سعید احمدعباسی / گلزنان پالایشنفت: امیرحسین دهقانی، محمدحسین درخشانی (گل به خودی)
روز دوم هفته پنجم لیگ برتر فوتسال، جمعه ٢٧ شهریور - ساعت ١٧ :
سنایچ ساوه – پردیسشیری قزوین
گُهرزمین سیرجان – مسسونگون ورزقان
پالایشنفت شازند – فولاد زرند
فولاد هرمزگان – پالایشنفت اصفهان
در جدول پالایش نفت بندرعباس با ۱۳ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای گُهرزمین سیرجان با ۱۰ و فولاد هرمزگان با ۹ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.